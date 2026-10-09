Từ câu chuyện rác thải tồn đọng trước khu dân cư đến nỗi lo về nguồn gốc thực phẩm trong bữa ăn học đường, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội, chia sẻ cách iHanoi đưa chuyển đổi số vào những vấn đề gần gũi nhất của đời sống người dân.

Giải quyết những vấn đề gần gũi với người dân

Phát biểu tại sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 ngày 9/10, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đã chia sẻ câu chuyện về iHanoi, nền tảng được thành phố định hướng phát triển thành hạ tầng số dùng chung của Thủ đô.

Mở đầu tham luận, ông Nguyễn Anh Tuấn kể về một buổi sáng bình thường của phụ huynh Hà Nội. Trên đường đưa con đến trường, người mẹ nhìn thấy rác thải xây dựng tồn tại lâu ngày trước khu dân cư, gây cản trở lối đi và ảnh hưởng sinh hoạt. Muốn phản ánh sự việc, chị lại phải tìm hiểu vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan nào, gửi ở đâu và liên hệ với ai.

Một mối quan tâm khác là bữa ăn của con tại trường là thực phẩm có an toàn không, nguồn gốc từ đâu và thông tin được kiểm chứng bằng cách nào?

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, đây đều là những nhu cầu bình thường nhưng đặt ra yêu cầu đối với thành phố: Làm thế nào để người dân tiếp cận dịch vụ và thông tin thuận tiện hơn?

Cách Hà Nội lựa chọn là đưa các nhu cầu đó về một điểm tiếp cận thống nhất trên môi trường số - iHanoi.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể gửi phản ánh kèm hình ảnh, vị trí và nội dung mô tả ngay trên điện thoại. Thay vì phải tự tìm đúng cơ quan, đúng kênh tiếp nhận, người dân có một địa chỉ chung để phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Trong lĩnh vực giáo dục, miniapp HanoiCheck trên iHanoi giúp phụ huynh tiếp cận thông tin về thực đơn, bữa ăn và truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại trường học. Qua đó, phụ huynh có thêm kênh chính thức để chủ động theo dõi thông tin liên quan đến bữa ăn của con.

ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đã chia sẻ câu chuyện về iHanoi, nền tảng được thành phố định hướng phát triển thành hạ tầng số dùng chung của Thủ đô.

Từ những nhu cầu cụ thể ấy, Hà Nội định hướng phát triển iHanoi theo mô hình Super App, tích hợp nhiều dịch vụ, tiện ích trên cùng nền tảng, trong đó có Smart Police và HanoiGo. Mục tiêu là giảm tình trạng người dân phải tìm kiếm, cài đặt và sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ.

Từ việc phản ánh rác thải trước khu dân cư đến theo dõi bữa ăn của trẻ tại trường học, những ví dụ này cho thấy chuyển đổi số có thể bắt đầu từ các vấn đề rất gần gũi.

Tiết kiệm gần 500.000 giờ từ hơn 263.000 phản ánh

Theo số liệu được ông Nguyễn Anh Tuấn công bố tại hội nghị, iHanoi đã tiếp nhận, xử lý 263.395 phản ánh, kiến nghị.

Để minh họa hiệu quả về thời gian, ông đưa ra phép tính so sánh: Nếu trước đây mỗi phản ánh khiến người dân mất khoảng 2 giờ để tìm hiểu quy định, xác định cơ quan có thẩm quyền, viết và gửi đơn, trong khi nay chỉ cần khoảng 15 phút để mở ứng dụng, chụp ảnh và mô tả vấn đề, mỗi phản ánh sẽ tiết kiệm khoảng 1 giờ 45 phút.

Với 263.395 phản ánh, kiến nghị, thời gian tiết kiệm ước tính đạt gần 500.000 giờ.

Con số này cho thấy một lợi ích cụ thể của chuyển đổi số: giảm thời gian, công sức và các bước trung gian mà người dân phải thực hiện khi cần phản ánh sự việc.

Tuy nhiên, hiệu quả của nền tảng không chỉ nằm ở khả năng tiếp nhận thông tin. Điều quan trọng là phản ánh phải được chuyển đến đúng cơ quan, xử lý theo quy trình rõ ràng và có phản hồi cho người dân.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với mô hình một điểm tiếp cận thống nhất. Phía sau ứng dụng cần có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, quy trình vận hành hiệu quả và trách nhiệm xử lý cụ thể.

Gần 1,5 triệu học sinh được kết nối trên HanoiCheck

Trong lĩnh vực giáo dục, HanoiCheck được kỳ vọng giúp phụ huynh thuận tiện hơn khi tìm hiểu thông tin về bữa ăn học đường và nguồn gốc thực phẩm.

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, hệ thống đã kết nối gần 1,5 triệu học sinh. Từ ngày 1/9 đến 8/10/2026, HanoiCheck ghi nhận 247.339 lượt truy cập.

Trước đây, phụ huynh chưa có một kênh tập trung để trực tiếp tra cứu thông tin về nguồn gốc thực phẩm và bữa ăn của con tại trường. Việc tiếp cận thông tin có thể phụ thuộc vào từng cơ sở giáo dục và cách thức cung cấp dữ liệu.

Với HanoiCheck, phụ huynh có thêm một địa chỉ để chủ động theo dõi thông tin, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào việc hỏi và chờ phản hồi.

Dù vậy, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và có thể kiểm chứng. Đối với truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thông tin trên hệ thống cần phản ánh đúng quá trình cung cấp và sử dụng thực phẩm trong thực tế.

Nói cách khác, ứng dụng tạo ra kênh tiếp cận, còn chất lượng dữ liệu và trách nhiệm của các đơn vị cung cấp thông tin quyết định mức độ tin cậy của kênh này.

Bên cạnh HanoiCheck, Hà Nội đang từng bước tích hợp các dịch vụ, tiện ích khác lên iHanoi. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, từ 73 ứng dụng và điểm tiếp cận riêng lẻ, nhiều tiện ích như đặt lịch dịch vụ công, camera giao thông và Smart Police đang được đưa về nền tảng chung.

Việc tích hợp nhằm giúp người dân sử dụng nhiều dịch vụ trên cùng một hệ thống, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình tiếp cận thông tin và giải quyết công việc.

Từ thực tiễn triển khai iHanoi, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng xây dựng nền tảng mới chỉ là bước đầu. Chuyển đổi số phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người sử dụng.

Công nghệ không nên được triển khai chỉ để bổ sung thêm ứng dụng, mà phải giải quyết những vấn đề người dân gặp phải trong đời sống hằng ngày.

Thêm vào đó, một điểm tiếp cận thống nhất phải đi cùng quy trình vận hành và quy định trách nhiệm rõ ràng. Người dân có thể gửi yêu cầu qua một ứng dụng, nhưng phía sau cần có cơ chế phân công, phối hợp và xử lý cụ thể giữa các cơ quan.