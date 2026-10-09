Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh, cán bộ công đoàn cần nâng cao kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới chăm lo thiết thực hơn cho đoàn viên, người lao động.

Chiều 9/10 tại Ninh Bình, Công đoàn Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2026.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các cấp công đoàn bước vào những tháng cuối năm với khối lượng công việc lớn, đồng thời bắt đầu triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn KH&CN Việt Nam (30/8/1947 - 30/8/2027).

Hội nghị thu hút hơn 200 đại biểu tham gia trực tiếp và gần 10.000 đoàn viên công đoàn tham gia bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: Hoàng Hiệp

Hơn 45.000 đoàn viên tham gia khóa học trực tuyến về AI

Chương trình tập huấn tập trung vào 6 nội dung chính gồm: đổi mới phương thức hoạt động công đoàn; kỹ năng đối thoại, thương lượng và bảo vệ quyền lợi người lao động; công tác kiểm tra, giám sát; an toàn, vệ sinh lao động; tài chính công đoàn; ứng dụng nền tảng số và AI.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tham gia trao đổi trực tuyến với chuyên đề “Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới”.

Nội dung nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động công đoàn theo hướng sâu sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Trong đó, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới cách thức tuyên truyền, tập hợp đoàn viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn KH&CN Việt Nam nhấn mạnh, hội nghị tập huấn không chỉ nhằm cập nhật kiến thức, nghiệp vụ mà còn là dịp để cán bộ công đoàn trao đổi những vấn đề từ thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất phương thức hoạt động trong thời gian tới.

Mục tiêu trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt ở cơ sở, có bản lĩnh, trách nhiệm và nắm vững nghiệp vụ; đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và AI để đổi mới phương thức hoạt động.

"Hiệu quả tập huấn cần được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong công việc, từ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đến đối thoại, thương lượng, kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động", Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn KH&CN Việt Nam nhấn mạnh nhấn mạnh.

Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đánh giá kết quả hoạt động trong quý III/2026, lãnh đạo Công đoàn KH&CN Việt Nam cho biết tổ chức công đoàn đã triển khai nhiều nhiệm vụ trong bối cảnh tiếp tục kiện toàn tổ chức, đạt một số kết quả đáng chú ý.

Trong đó, khóa đào tạo trực tuyến về kỹ năng ứng dụng AI nâng cao, kỹ năng kinh doanh và bán hàng thu hút 45.588 đoàn viên, người lao động tham gia, với 40.525 người hoàn thành khóa học.

Kết quả này cho thấy nhu cầu nâng cao kỹ năng và thích ứng với chuyển đổi số trong đội ngũ người lao động ngày càng lớn.

Chương trình "Hành trình Khát vọng 2026” cũng tôn vinh 183 người lao động tiêu biểu và tri ân 47 “Bạn đồng hành”, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua lao động sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Trong quý IV/2026, ông Hưởng đề nghị các cấp công đoàn tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội I Công đoàn KH&CN Việt Nam, bảo đảm các mục tiêu được cụ thể hóa thành chương trình, hoạt động và kết quả tại cơ sở.

Theo ông Hưởng, chuyển đổi số phải bắt đầu từ con người. Cán bộ công đoàn cần chủ động nâng cao kỹ năng số, biết sử dụng AI hiệu quả và có trách nhiệm trước khi vận động đoàn viên, người lao động áp dụng công nghệ vào công việc.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính và tài sản công đoàn phải được thực hiện đúng quy định; việc quyết toán năm 2026, xây dựng dự toán năm 2027 và bình xét thi đua, khen thưởng cần bảo đảm thực chất, công khai, đúng đối tượng.

Phát động 3 cuộc thi trong Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Một nhiệm vụ trọng tâm được ông Phạm Quang Hưởng đề cập là tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn KH&CN Việt Nam.

Theo đó, dấu mốc này không chỉ nhằm nhìn lại truyền thống mà còn tạo động lực đổi mới, phát triển tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

"Dù công nghệ và phương thức làm việc thay đổi nhanh chóng, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn vẫn là đồng hành, thấu hiểu và đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người lao động. Mỗi cán bộ sau hội nghị không chỉ tiếp thu kiến thức mới mà còn có cách làm mới, quyết tâm mới và ít nhất một việc cụ thể được cải thiện vì đoàn viên, người lao động, tạo ra giá trị thực chất cho người lao động và tổ chức công đoàn", ông Phạm Quang Hưởng nhấn mạnh tại hội nghị.

Với truyền thống 10 chữ vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”, các công đoàn trực thuộc được đề nghị xây dựng công trình, phần việc, sáng kiến hoặc mô hình cụ thể chào mừng ngày kỷ niệm.

Các hoạt động cần gắn với phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chăm lo đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Chủ tịch Công đoàn KH&CN Việt Nam trình bày tại Hội nghị tập huấn với nội dung "Quy định về kiểm tra, giám sát công đoàn". Ảnh: Hoàng Hiệp

Cũng tại hội nghị, Công đoàn KH&CN Việt Nam phát động ba cuộc thi gồm: sáng tác biểu trưng (logo) của tổ chức công đoàn; sáng tác ca khúc về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn và ngành KH&CN; cuộc thi ứng dụng AI trong công việc.

Trong đó, cuộc thi logo hướng tới tìm kiếm hình ảnh thể hiện bản sắc, truyền thống và khát vọng phát triển; cuộc thi sáng tác ca khúc góp phần lan tỏa niềm tự hào về giai cấp công nhân và ngành.

Cuộc thi ứng dụng AI đặt trọng tâm vào việc đưa công nghệ vào công việc hằng ngày, tạo ra sản phẩm và kết quả thực tế, nâng cao hiệu quả làm việc.

Ngày 10/10, nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Công đoàn KH&CN Việt Nam cũng phát động Giải chạy trực tuyến năm 2026, kết hợp hoạt động chạy đồng hành nhằm tăng cường kết nối, đoàn kết và khuyến khích rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động.