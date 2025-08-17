Ngày 17/8, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, cho biết sở đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường thực hiện đúng theo quy định pháp luật về các khoản thu - chi; còn những khoản thu - chi không có trong quy định thì không được thực hiện. Trong quá trình triển khai nghiệp vụ, kế toán cần phải thực hiện đúng và đầy đủ.

Thầy Tâm (mặc áo xanh) được tại ngoại

Cũng theo ông Nguyên, trường hợp của thầy Trần Văn Tâm - cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) - là bài học trong công tác quản lý, điều hành của hiệu trưởng.

"Với góc độ người quản lý, tôi đã yêu cầu các hiệu trưởng nhà trường, cán bộ trong ngành giáo dục phải tuân thủ đúng pháp luật. Còn về góc độ cá nhân, tôi chia sẻ và thông cảm với thầy Tâm.

Ngành khuyến khích giáo viên sáng tạo, tăng cường làm đồ dùng phục vụ trong công tác giảng dạy khi điều kiện nhà trường khó khăn nhưng các thủ tục thanh toán phải thực hiện đúng quy định của pháp luật để không rơi vào tình trạng như thầy Tâm" - ông Nguyên chia sẻ.

Cùng ở cương vị lãnh đạo, quản lý và điều hành các hoạt động của trường học, hiệu trưởng một trường THCS ở tỉnh An Giang cho biết rất tâm tư về vụ việc đáng tiếc của người đồng nghiệp ở Cà Mau.

"Đứng ở góc độ một đồng nghiệp, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin thầy Trần Văn Tâm được tại ngoại sau khi bị tuyên án sơ thẩm 7 năm tù. Dù sự việc vẫn còn nhiều góc nhìn khác nhau nhưng tôi tin rằng trong hành trình gieo chữ thì không một người thầy nào mong muốn mình vướng vòng lao lý".

Cũng theo vị hiệu trưởng này, thầy Tâm là một nhà giáo đã từng cống hiến công sức cho học sinh và ngành giáo dục. Việc cho thầy tại ngoại không chỉ thể hiện tính nhân văn của pháp luật, mà còn mở ra cơ hội để thầy có thể tiếp tục khẳng định sự trong sạch, hoặc ít nhất là trình bày rõ hơn hoàn cảnh, tình tiết dẫn đến vụ việc.

"Tôi rất mong cấp tòa phúc thẩm sẽ lắng nghe, đánh giá toàn diện và công tâm, để đưa ra một phán quyết vừa nghiêm minh, vừa thấu tình. Đây cũng là điều mà đồng nghiệp, học trò và xã hội mong mỏi một sự thật sáng tỏ, công lý được thực thi nhưng vẫn giữ lại sự nhân văn, uy tín cho cá nhân thầy Tâm và ngành giáo dục", vị này chia sẻ thêm.

Tương tự, một hiệu trưởng Trường THPT ở tỉnh Cà Mau cho biết ông và đồng nghiệp rất vui khi nghe tin thầy Tâm được cho tại ngoại sau hơn 1 năm bị bắt tạm giam với cáo buộc tham ô hơn 10,7 triệu đồng.

"Thời gian qua, nhà trường luôn làm hợp đồng, bảng báo giá… rõ ràng dù đó chỉ là khoản chi nhỏ lẻ để đảm bảo tính pháp lý. Đa phần hiệu trưởng chỉ làm chuyên môn nên khi làm hồ sơ, thủ tục đấu thầu cần phải cẩn trọng bằng cách nhờ bộ phận tham mưu tư vấn để làm đúng quy định của pháp luật. Trường hợp của thầy Tâm, về lý thì làm chưa đúng nhưng về tình thì chúng ta có thể thấy thầy là một người có trách nhiệm với công việc, không ngại vất vả để làm ra các sản phẩm phục vụ trong công tác giảng dạy và công sức bỏ ra có thể nhiều hơn số tiền trên", vị này chia sẻ.

Trong khi đó, hiệu trưởng một trường THCS tại TP Cần Thơ thì cho rằng: "Tôi theo dõi vụ việc này với nhiều tâm trạng phức tạp. Qua những thông tin được đăng tải trên báo chí, tôi thấy đây là một bài học sâu sắc cho tất cả những người làm trong ngành giáo dục.

Về động cơ và hành vi của thầy Tâm, có thể thấy xuất phát điểm của thầy là mong muốn tốt - muốn làm ra những thiết bị phục vụ công tác dạy học với chi phí tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa các sản phẩm tự làm là sai phạm nghiêm trọng.

Vụ việc này cũng phản ánh thực tế nhiều trường học còn thiếu thiết bị dạy học, đồng thời cho thấy một số cán bộ quản lý chưa nắm vững quy định của pháp luật.

Tôi mong muốn vụ việc sẽ được xem xét thấu đáo, khách quan, vừa nghiêm minh vừa nhân văn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để ngành giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý tài chính cho đội ngũ cán bộ quản lý".

Theo Nld.com.vn