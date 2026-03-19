Sáng 19/3, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 khóa VIII mở rộng chính thức khai mạc.

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung xem xét và cho ý kiến về 4 nội dung lớn nhằm chuẩn bị các văn kiện và công tác tổ chức cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, hội nghị thảo luận về công tác nhân sự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX; thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Cuối cùng là cho ý kiến đối với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân Việt Nam.

Hội nghị bàn về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: Phạm Hưng/NTNN

Tại hội nghị, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, công tác nhân sự Đại hội là vấn đề "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Hội trong cả nhiệm kỳ.

Theo đó, nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX cần bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; có cơ cấu hợp lý, đại diện cho các lĩnh vực, các vùng, miền; đồng thời phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác và uy tín trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX phải là một tập thể đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn và năng lực lãnh đạo, đủ sức lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, hiện đại”, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn lưu ý.

Ông Đặng Dương Minh Hoàng cho rằng lãnh đạo Hội cần phải có tư duy đột phá. Ảnh: Phạm Hưng/NTNT

Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, ông Đặng Dương Minh Hoàng - Giám đốc Hợp tác xã TM-DV Thiên Nông (Đồng Nai), cho rằng việc lựa chọn những nhân tố trưởng thành từ thực tiễn sản xuất, am hiểu về chuyển đổi số và kinh tế hợp tác sẽ giúp các quyết sách của Hội sát sườn hơn với hơi thở của nông thôn.

Đặc biệt, trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng công nghệ cao, Ban Chấp hành khóa mới cần những con người có tư duy đột phá, có khả năng kết nối thị trường và ứng dụng các giải pháp thông minh để hỗ trợ hội viên, nông dân làm giàu bền vững.

Bên cạnh công tác nhân sự, Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận sâu về dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Đây là văn kiện trung tâm của Đại hội, có ý nghĩa chính trị quan trọng, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ vừa qua; là cơ sở để định hướng hoạt động của Hội trong giai đoạn mới.