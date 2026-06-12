Trong khuôn khổ chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc năm 2026, ngày 11/6, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Vũ Hồ - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chuyến công tác nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương; giới thiệu định hướng phát triển của Gia Lai trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, công nghiệp giải trí, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch biển.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, công nghiệp, dịch vụ và giao lưu nhân dân.

Trong chương trình công tác tại Hàn Quốc, đoàn tỉnh Gia Lai dự kiến làm việc, gặp gỡ nhiều tổ chức, doanh nghiệp lớn như KBIZ, HanaTour, Blooming Sky; đồng thời tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai nhằm giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư của địa phương đến các đối tác Hàn Quốc.

Dịp này, tỉnh Gia Lai đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ quảng bá hình ảnh, giới thiệu môi trường đầu tư; kết nối với các hiệp hội, tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trước mắt, tỉnh đề nghị Đại sứ quán quan tâm hỗ trợ nghiên cứu khả năng khai thác chuyến bay charter Seoul - Quy Nhơn trong quý 3/2026, tạo điều kiện thu hút du khách Hàn Quốc đến địa phương.

Đại sứ Vũ Hồ ghi nhận sự chủ động của Gia Lai trong công tác quảng bá, xúc tiến, mời gọi doanh nghiệp nước ngoài. Đại sứ cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng Gia Lai trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương; đồng thời phát huy vai trò cầu nối với các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Mời gọi đầu tư công nghiệp xanh, logistics, du lịch

Tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, tạo việc làm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Ảnh: Thùy Trang

Thông tin với các doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Tuấn cho rằng Gia Lai có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế quy mô lớn và bền vững, từ kinh tế biển, nông nghiệp đến công nghiệp và logistics.

Đáng chú ý, tỉnh đang triển khai dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát, dự kiến đến tháng 9 năm nay có thể đón các chuyến bay charter. Bên cạnh đó, dự án cảng nước sâu Phù Mỹ đang được xúc tiến đầu tư, với khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lên đến 150.000 tấn.

Từ những lợi thế này, Gia Lai mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu, đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; công nghệ cao; chuyển đổi số; sản xuất vật liệu mới; chế biến sâu nông sản; logistics và chuỗi cung ứng xuất khẩu gắn với nông nghiệp, thủy sản.

Địa phương cũng khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Đại diện các doanh nghiệp thuộc KBIZ đánh giá những lĩnh vực Gia Lai giới thiệu giàu tiềm năng, phù hợp với định hướng đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Một số doanh nghiệp cho biết từng đến Quy Nhơn vào tháng 3 và có ấn tượng tốt về môi trường đầu tư, cảnh quan của địa phương.

Trước đó, ông Phạm Anh Tuấn làm việc với đại diện Công ty GlassDome, doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp quản lý dữ liệu phát thải carbon và giám sát sản xuất.

Đoàn công tác làm việc với đại diện Công ty GlassDome về cơ hội hợp tác trong quản lý dữ liệu phát thải carbon và phát triển công nghiệp xanh. Ảnh: Thùy Trang

Qua trao đổi, hai bên đạt được những thỏa thuận bước đầu về hợp tác trong quản lý, giao dịch tín chỉ carbon cũng như đầu tư phát triển công nghiệp xanh tại Gia Lai. Theo kế hoạch, trong tháng 6 này, đại diện GlassDome sẽ đến Gia Lai để tiếp tục trao đổi, khảo sát cơ hội đầu tư cụ thể.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc với đại diện Công ty GlassDome (Hàn Quốc). Ảnh: Thùy Trang

Gia Lai hiện có gần 693.000ha rừng tự nhiên và hơn 295.000ha rừng trồng. Những năm gần đây, tỉnh tập trung phát triển rừng gỗ lớn, mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC, tạo dư địa để phát triển thị trường tín chỉ carbon.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Công ty Blooming Sky, nhà đầu tư đang quan tâm nghiên cứu dự án trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ và du lịch tại xã Cát Tiến.

Nam Hà