Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Cấu trúc phát triển “4 Sơn”

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối, lan tỏa cơ hội hợp tác giữa địa phương với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh Thanh Hóa là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng nổi trội, có thể ví như một “Việt Nam thu nhỏ”. Nổi bật là cấu trúc phát triển “4 Sơn” gồm: Sầm Sơn - trung tâm du lịch biển năng động; Nghi Sơn - cực tăng trưởng công nghiệp, năng lượng và logistics; Lam Sơn - trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và hàng không; Bỉm Sơn - đầu mối công nghiệp và giao thương.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa còn sở hữu hệ sinh thái phát triển đa dạng, từ miền núi, trung du, đồng bằng đến ven biển cùng nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Sầm Sơn, Pù Luông, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ… Lực lượng lao động dồi dào, với hơn 2,1 triệu người trong độ tuổi lao động, cũng là lợi thế cạnh tranh lớn của địa phương.

Theo Thủ tướng, những nền tảng này giúp Thanh Hóa hội đủ điều kiện để trở thành “tỉnh kiểu mẫu”, đồng thời là cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững. Thực tế, năm 2025, tỉnh đã đạt nhiều kết quả ấn tượng với GRDP tăng 8,27%, quy mô kinh tế đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Về định hướng thu hút đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa phải lựa chọn dự án theo tiêu chí hiệu quả, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường. Trọng tâm là các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, năng lượng, lọc hóa dầu, logistics tại Khu kinh tế Nghi Sơn, du lịch biển tại Sầm Sơn, công nghệ cao và hàng không tại Lam Sơn, phát triển công nghiệp - đô thị tại Bỉm Sơn.

Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh việc phát huy “6 hành lang kinh tế” và “4 trung tâm động lực” để tạo không gian phát triển mới, đồng thời không bỏ quên các lĩnh vực truyền thống, đặc biệt là nông nghiệp ở vùng miền núi theo hướng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

7 nhiệm vụ trọng tâm

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cải cách hành chính được xem là khâu đột phá then chốt, cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, giảm tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Cùng với đó là phát triển đồng bộ hạ tầng chiến lược, từ giao thông, năng lượng, logistics đến hạ tầng số và y tế, khai thác hiệu quả Khu kinh tế Nghi Sơn để trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics của khu vực, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, với quan điểm “khó khăn của doanh nghiệp cũng là việc của Chính phủ”. Mọi vướng mắc phải được tháo gỡ kịp thời theo nguyên tắc rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành cùng Thanh Hóa trên tinh thần “3 cùng”: cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và cùng phát triển. Với quyết tâm chính trị cao, tư duy đổi mới và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa ưu tiên kêu gọi đầu tư 173 dự án với tổng vốn dự kiến lên tới 570 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 24 tỷ USD). Trong khuôn khổ hội nghị, chiều 28/3, UBND tỉnh đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư cho 14 dự án, tổng vốn gần 73.000 tỷ đồng.