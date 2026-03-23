Chiều 23/3, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi sổ tang.

Viết trong sổ tang, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ: "Đức Hồng y để lại dấu ấn sâu đậm về lòng nhân ái, đức khiêm nhường và tinh thần đối thoại. Dưới sự lãnh đạo của Ngài, đời sống đức tin, lòng yêu nước của tín hữu Công giáo được nâng cao, trở thành một cộng đồng tín hữu kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo"...

Sau đó, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM cùng đoàn đã đến viếng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM gửi lời chia buồn sâu sắc đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Toà Tổng giám mục Thành phố, quý linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào giáo dân.

Hàng trăm giáo dân có mặt, lặng lẽ tiễn biệt Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Trước đó, nghi thức tẩn liệm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã diễn ra trang nghiêm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TPHCM.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời lúc 17h22 ngày 22/3, hưởng thọ 92 tuổi.

Theo kế hoạch, thánh lễ an táng Đức Hồng y sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 27/3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM.