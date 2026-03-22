Theo thông báo của Tòa Tổng Giám mục, tối nay, các giáo xứ đổ chuông sầu kéo dài 10 phút vào lúc 20h, tiễn đưa Đức Hồng y về với Chúa.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934, tại Cà Mau, thụ phong linh mục năm 1965, được bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho năm 1993.

Thời gian đứng đầu Tổng Giáo phận TPHCM, ngài chú trọng đời sống mục vụ gắn với trách nhiệm xã hội, khuyến khích giáo dân tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đức Hồng y là người tích cực góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường gắn kết trong cộng đồng Công giáo, củng cố đời sống giáo hội trong giai đoạn đổi mới. Ngài được được nhiều người kính trọng bởi lối sống giản dị, khiêm nhường.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh ngày 5/3/1934 tại Hòa Thành, Cà Mau.

Từ năm 1944-1946, ngài học tại Tiểu Chủng viện Cù Lao Giêng, sau đó tiếp tục tu học tại Tiểu Chủng viện Phnom Penh (Campuchia) giai đoạn 1946-1954.

Từ năm 1954-1956, ngài theo học triết học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau thời gian giảng dạy tại Bạc Liêu, năm 1961 ngài trở lại học thần học trong 4 năm.

Ngày 25/5/1965, ngài được Đức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, phong chức linh mục tại nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ, sau đó dạy học tại Tiểu chủng viện Á Thánh Quí.

Từ năm 1968-1971, ngài du học ngành quản trị và giáo dục tại Đại học Loyola (Mỹ). Sau khi về nước, ngài tiếp tục giảng dạy và được bổ nhiệm làm Giám đốc Tiểu Chủng viện Á Thánh Quí năm 1974. Năm 1988, ngài trở thành Giám đốc tiên khởi của Đại Chủng viện Thánh Quí.

Ngày 22/3/1993, ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho, được tấn phong Giám mục ngày 11/8 cùng năm.

Tháng 3/1998, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM và nhậm chức ngày 2/4.

Ngày 21/10/2003, ngài được phong Hồng y tại Rome, đồng thời tham gia Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Thánh bộ Truyền giáo.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu ngày 22/3/2014.