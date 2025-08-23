Tại tọa đàm “Giảm phát thải, lọc không khí” diễn ra mới đây, ông Tô Việt Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietjet, cho biết, giảm phát thải trong ngành hàng không mang tính toàn cầu.

Ngành hàng không sử dụng nhiên liệu đặc thù Jet A-1, khác với xăng ô tô, xe máy. Ước tính, mỗi tấn Jet A-1 đốt cháy tạo ra 3,16 tấn khí CO2. Do đó, hàng không cũng là một trong những ngành tạo phát thải.

Theo ông Thắng, hàng không Việt Nam đã tham gia lộ trình phát triển bền vững, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Phó Tổng giám đốc Vietjet, ông Tô Việt Thắng cho biết hãng bay sẽ tham gia thị trường máy bay điện. Ảnh: Độc Lập

Trong khi đó, các tổ chức hàng không trên thế giới đưa ra 4 giải pháp để các hãng bay thực hiện, hướng tới phát triển bền vững.

Thứ nhất, các hãng hàng không phải có chương trình bù trừ carbon. Tức là, doanh nghiệp thải carbon sẽ có cơ chế bù trừ lại hoặc doanh nghiệp đó mua tín chỉ carbon, tham gia các dự án trồng rừng.

Thứ hai, về giải pháp công nghệ, tàu bay được thiết kế nhẹ hơn, động cơ tiêu thụ ít nhiên liệu hơn hoặc sử dụng nhiên liệu thay thế. Về công nghệ, giống như xu hướng ô tô điện, ngành hàng không cũng đã thiết kế và thử nghiệm máy bay điện.

"Đến năm 2030, thế giới có máy bay điện từ 20-30 ghế đưa vào khai thác. Từ năm 2040, máy bay điện sẽ phổ biến hơn. Vietjet cũng đã làm việc với các đối tác nhằm bắt kịp xu hướng. Khi máy bay điện phổ biến, chúng tôi cũng tham gia", ông Tô Việt Thắng cho biết.

Thứ ba, sử dụng hiệu quả hạ tầng, năng lượng sạch. Các sân bay sử dụng xe điện, năng lượng mặt trời, giảm sử dụng điều hòa để tiết kiệm năng lượng.

Thứ tư, nhiên liệu thay thế hay còn được gọi là nhiên liệu hàng không bền vững, sẽ được sử dụng.

Ông Thắng cho hay nhiên liệu các hãng hàng không đang sử dụng có nguồn gốc từ dầu mỏ. Trái lại, nhiên liệu hàng không bền vững được sản xuất từ chế phẩm sinh học và không có nguồn gốc dầu mỏ, có tên gọi là SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Hiện nay, SAF được ngành hàng không thế giới quan tâm bởi nhiên liệu này có thể giúp giảm 80% lượng phát thải carbon trong suốt vòng đời của nhiên liệu. Vietjet cũng từng thử nghiệm sử dụng SAF cho 2 chuyến bay quốc tế đi Úc và Hàn Quốc vào năm 2024.

Trên thế giới, châu Âu đã ban hành chính sách yêu cầu các hãng hàng không khi bay vào không phận phải sử dụng tỷ lệ % nhiên liệu bền vững nhất định. Cụ thể, năm 2025 là 2%, năm 2030 là 6% và năm 2035 là 20%, tiếp tục nâng dần tỷ lệ và tiến tới đạt 70% vào năm 2050.

“Yêu cầu tỷ lệ sử dụng nhiên liệu bền vững tăng rất nhanh. Tuy nhiên, chi phí sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững đang cao gấp 2-3 lần so với nhiên liệu truyền thống, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác của hãng bay. Đây là rào cản lớn đối với mục tiêu phát triển bền vững của ngành hàng không”, đại diện Vietjet nói.

Nguồn cung SAF cũng là bài toán đang đặt ra cho các quốc gia trên thế giới và các hãng hàng không. Do đó, theo ông Thắng, doanh nghiệp đang làm việc với các đối tác để tiến hành nghiên cứu, hướng đến sản xuất nhiên liệu bền vững tại Việt Nam, nhằm giảm chi phí.

Cùng với đó, Vietjet kiến nghị với các cơ quan hữu trách hai vấn đề chính: Một là cần ban hành cơ chế chính sách phù hợp cho nhiên liệu hàng không bền vững, như hỗ trợ chi phí nhập khẩu, hoặc các loại thuế liên quan.

Hai là cần có quỹ đầu tư trong nước để tiến hành nghiên cứu, sản xuất nhiên liệu sạch tại chỗ, cung cấp cho các hãng hàng không, giúp giảm chi phí khai thác.