Thỏa thuận mở ra khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa địa phương và doanh nghiệp công nghệ, tập trung phát huy thế mạnh, huy động nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đồng thời từng bước đưa các giải pháp công nghệ, AI vào giải quyết những bài toán thực tiễn trong quản trị, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Đặng Tùng Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch CMC TS ký Bản ghi nhớ hợp tác

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh việc ký kết hợp tác với CMC là cơ sở quan trọng để hai bên phát huy thế mạnh, huy động nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ ký kết

Trọng tâm hợp tác hướng tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số; trong đó dữ liệu được xác định là nền tảng, công nghệ là động lực, còn người dân và doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi.

Theo Thỏa thuận hợp tác, Lào Cai và CMC tăng cường phối hợp trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, dữ liệu số, hạ tầng số và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hai bên hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ hợp tác chiến lược đến mô hình chuyển đổi số tại cơ sở

Một trọng tâm của chương trình hợp tác là phối hợp triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại phường Lào Cai và xã Trấn Yên.

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực tiễn và trao đổi với các cơ quan, đơn vị, CMC tham gia tư vấn, hỗ trợ chuyên môn, cùng địa phương nghiên cứu mô hình và đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp. Hai bên hướng tới xây dựng mô hình có tính thực tiễn, có thể đánh giá hiệu quả và làm cơ sở nghiên cứu nhân rộng.

Cách tiếp cận này tiếp nối quá trình CMC đã đồng hành cùng Lào Cai trong nghiên cứu Đề án thí điểm “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”. Trước đó, hai bên đã trao đổi về mô hình công nghệ, nền tảng dữ liệu, AI, trung tâm điều hành thông minh, hạ tầng số và an toàn thông tin nhằm phục vụ yêu cầu xây dựng chính quyền số hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Ông Đặng Tùng Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch CMC TS phát biểu tại Lễ ký kết

Tại Hội nghị, ông Đặng Tùng Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch CMC TS, khẳng định CMC mong muốn đồng hành cùng Lào Cai không chỉ ở cấp độ tư vấn, mà hướng tới cùng địa phương đưa các định hướng hợp tác vào triển khai thực tế, từng bước hình thành những mô hình có khả năng đánh giá, kiểm chứng và nhân rộng.

“Chúng tôi mong muốn, với sự quyết tâm của tỉnh và sự đồng hành của CMC, những việc Trung ương đặt ra, tỉnh có thể triển khai hiệu quả; những việc tỉnh đặt ra, các xã, phường có thể triển khai đến nơi, đến chốn và tạo ra kết quả thực tế, đo đếm được”, ông Đặng Tùng Sơn chia sẻ.

CMC TS đồng hành từ tư vấn đến triển khai

Ở góc độ triển khai, ông Nguyễn Hải Sơn, Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng Giám đốc CMC TS, nhấn mạnh vai trò của CMC TS trong việc đưa năng lực công nghệ và kinh nghiệm triển khai của CMC vào các bài toán thực tế của Lào Cai.

Theo ông Nguyễn Hải Sơn, chuyển đổi số hiệu quả cần bắt đầu từ việc nhận diện đúng nhu cầu, lựa chọn những bài toán ưu tiên và thiết kế giải pháp phù hợp với điều kiện vận hành thực tế. CMC TS sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh để từng bước cụ thể hóa định hướng hợp tác thành các chương trình, giải pháp có khả năng triển khai và tạo ra giá trị thực tế.

Ông Nguyễn Hải Sơn, Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng Giám đốc CMC TS chia sẻ định hướng triển khai hợp tác và vai trò đồng hành của CMC TS cùng tỉnh Lào Cai

“CMC TS mong muốn đồng hành cùng Lào Cai theo hướng từ bài toán thực tiễn đến giải pháp, từ tư vấn đến triển khai và đánh giá hiệu quả. Mục tiêu là cùng tỉnh xây dựng những mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương, có khả năng vận hành hiệu quả và tạo nền tảng để nhân rộng”, ông Hải Sơn nhấn mạnh.

Đưa AI vào quản trị và phục vụ người dân

Một điểm nhấn trong hợp tác giữa Lào Cai và CMC là thúc đẩy chuyển đổi AI, nghiên cứu lộ trình đưa AI vào hoạt động quản trị, điều hành và phục vụ người dân.

Hai bên định hướng tăng cường ứng dụng AI trong tổng hợp, phân tích dữ liệu, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định; đồng thời nghiên cứu các giải pháp trợ lý số, dịch vụ hành chính và những ứng dụng AI phù hợp với nhu cầu thực tế.

Song song với công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực được xác định là một yếu tố quan trọng. CMC đồng hành cùng tỉnh nâng cao nhận thức, kỹ năng khai thác dữ liệu và sử dụng các công cụ AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là nền tảng để công nghệ được chuyển hóa thành năng lực thực tế trong hoạt động quản lý, điều hành.

Trong khuôn khổ chương trình, CMC cũng tham gia bồi dưỡng kiến thức về AI, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, góp phần đưa AI đến gần hơn với các bài toán công việc cụ thể.

Hướng tới hệ sinh thái số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Không dừng ở chính quyền số, hợp tác giữa Lào Cai và CMC còn hướng tới thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, gắn công nghệ với những lĩnh vực có thế mạnh của địa phương như nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, xuất nhập khẩu và logistics.

Trong lĩnh vực xã hội, hai bên định hướng thúc đẩy các giải pháp số trong y tế, giáo dục, thanh toán số và phổ cập kỹ năng số, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ số của người dân.

Các nội dung hợp tác được đặt trong mục tiêu chung là tạo ra một hệ sinh thái số đồng bộ, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước.

Từ ký kết đến hành động, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

Điểm đáng chú ý của chương trình hợp tác lần này là các nội dung không dừng ở việc xác lập khuôn khổ hợp tác, mà được gắn với những nhiệm vụ và địa bàn triển khai cụ thể.

Với Lào Cai, đây là bước đi nhằm cụ thể hóa định hướng đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển. Với CMC, đây là cơ hội để phát huy năng lực công nghệ, tư vấn và triển khai, đồng hành cùng địa phương giải quyết những bài toán thực tiễn.

Toàn cảnh Hội nghị ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Công nghệ CMC

Việc ký kết tạo cơ sở để hai bên tiếp tục cụ thể hóa các nội dung hợp tác bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp, tập trung vào các bài toán thực tế của tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ hợp tác cấp tỉnh đến triển khai tại cơ sở, từ dữ liệu và hạ tầng số đến AI và phát triển nguồn nhân lực, Lào Cai và CMC đang từng bước hình thành một cách tiếp cận chuyển đổi số theo hướng thực chất, đồng bộ và có khả năng nhân rộng - lấy công nghệ phục vụ phát triển, lấy hiệu quả làm thước đo và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Thuý Ngà