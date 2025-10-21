Ngày 21/10/2025, Bộ KH&CN - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển kho hoạc công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số (CĐS) và Đề án 06 tổ chức Chương trình Chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 với chủ đề: “Chuyển đổi số: Nhanh hơn - hiệu quả hơn - gần dân hơn”.

Chủ đề này thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Chính phủ và khát vọng của toàn dân tộc: Đưa công nghệ số trở thành động lực chủ đạo của phát triển đất nước, làm cho chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp và toàn xã hội.

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, cùng đại diện các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu, trường đại học, các tổ chức, cá nhân có thành tích trong chuyển đổi số … Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại 34 điểm cầu truyền hình trực tiếp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự tham dự của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo, cùng đại diện các sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp địa phương.

Chương trình đã điểm lại hành trình chuyển đổi số quốc gia khởi đầu từ năm 2020 đến nay. Từ khởi động đến bứt phá, vươn mình và ngày càng tạo ra nhiều kết quả thiết thực trên tất cả các mặt: nhận thức, thể chế, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Những thành tựu trong chuyển đổi số quốc gia ở tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương đang mở ra kỷ nguyên số mới, nơi công nghệ và dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng và nâng cao năng suất.

Hiện đã có 80% dịch vụ công đã được xử lý hoàn toàn trên môi trường số, kinh tế số chiếm gần 20% GDP. Bên cạnh đó, 100 triệu công dân số đã được hình thành, công nghệ số đã và đang được phổ cập đến từng thôn bản, từng hộ dân. Đây là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, sự đồng lòng, nỗ lực và sáng tạo của toàn hệ thống chính trị.

Năm 2025 là năm bản lề, kết thúc 5 năm triển khai Chuyển đổi số Quốc gia và mở ra Giai đoạn 2 (2026-2030). Giai đoạn mới phải tập trung vào tính thực chất, tạo ra tác động thực tế đến kinh tế - xã hội, thay vì chỉ dừng lại ở các kết quả trung gian.

Để đánh dấu sự chuyển đổi này, giai đoạn 2 sẽ tập trung vào 5 chuyển đổi căn bản: Từ nhận thức số sang năng lực số, trang bị kỹ năng số thực tế, năng lực làm việc và khai thác dữ liệu cho người dân và cán bộ; Từ dịch vụ công trực tuyến sang chính phủ thông minh, tiến tới một chính phủ vận hành và ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu lớn. Từ doanh nghiệp số sang kinh tế số, hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 30%. Từ người dân sử dụng sang người dân làm chủ, trao quyền cho người dân làm chủ danh tính số, dữ liệu cá nhân và các tài khoản số của mình. Từ số hóa dữ liệu sang dữ liệu mở, sẵn sàng chia sẻ, mở dữ liệu một cách an toàn để kích hoạt sự sáng tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại sự kiện, các đại biểu đến từ các cơ quan trung ương, bộ, ngành, địa phương cũng đã đóng góp nhiều ý kiến thảo luận về giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, hiệu quả và gần dân hơn, gắn với phân cấp, phân quyền và triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Một điểm nhấn trong chương trình là việc tái hiện sinh động cách mà một người dân ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động trong đời sống thường ngày, thể hiện chuyển đổi số ngày càng gần dân, dễ hiểu, dễ làm, mang đến hiệu quả thiết thực.

Sau 5 năm triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, khái niệm “công dân số” đã trở nên quen thuộc. Đó là những người sử dụng công nghệ, Internet một cách có trách nhiệm, hiệu quả và an toàn, góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại Chương trình, Bộ KH&CN cũng đã tôn vinh các tập thể, cá nhân có cách làm hay, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia, ghi nhận những đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho tiến trình chuyển đổi số của đất nước. Đồng thời, công bố kết quả xếp hạng mức độ Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số DTI hằng năm được xem là căn cứ quan trọng phản ánh mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Thái Khang