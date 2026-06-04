Vào khoảng 11h ngày 3/6, tại khu vực suối ở thôn Cát Cát, xã Tả Van (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ việc 2 người bị đuối nước.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Đến 13h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Đ.T.T.H. (SN 1995, trú tại TP Hà Nội).

Nạn nhân H. được tìm thấy. Ảnh: CTV

Đến 20h cùng ngày, nạn nhân còn lại vẫn chưa được tìm thấy. Theo cơ quan chức năng, do điều kiện mực nước suối sâu, dòng chảy mạnh, hiện trường có nhiều đá, cây cối rậm rạp nên hoạt động tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: CTV

Trước đó, vào ngày 2/6, tại đoạn suối chảy qua thôn Séo Mý Tỷ (xã Tả Van) cũng xảy ra một vụ đuối nước. Nạn Nhân được xác định là nữ giới.

Sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ vẫn ứng trực và tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân.