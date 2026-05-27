Ngày 23/5, nam sinh Nguyễn Xuân Linh (23 tuổi, quê Ninh Bình), sinh viên năm thứ 5 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cùng bạn bè lên thác Bảy Tầng (Thái Nguyên) chơi.

Tại tầng thác thứ ba, nhóm của Linh gặp một nhóm học sinh lớp 6-7 đang vui đùa, nhảy xuống nước. Không khí khi đó rất nhộn nhịp, bình thường. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, phía trên thác bất ngờ vang lên tiếng la hét thất thanh.

“Tiếng nước chảy quá lớn nên tôi không nghe rõ mọi người nói gì, nhưng linh cảm có chuyện chẳng lành nên lập tức chạy lên”, Linh nhớ lại.

Để tiếp cận hiện trường, Linh phải trèo qua đoạn suối trơn trượt, nước chảy xiết. Khi đến nơi, anh thấy một phụ nữ cùng bé trai đuối nước vừa được đưa lên bờ.

“Lúc đó bé tím tái, không còn cử động, không còn hô hấp”, nam sinh viên kể.

Nạn nhân được người nhà cõng về sau khi ép tim xong. Ảnh: NVCC.

Nhận định trẻ đã ngừng tuần hoàn, Linh lập tức hô hoán mọi người gọi cấp cứu, đồng thời yêu cầu chuyển bé lên khu vực nền đất cứng, cao hơn mặt nước để tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

Theo Linh, thời điểm đó người nhà nạn nhân vô cùng hoảng loạn. Mọi người cố gắng ép tim cho bé nhưng thao tác chưa đúng kỹ thuật và vẫn thực hiện ngay tại khu vực còn ngập nước.

“Tôi thấy mọi người chỉ đặt tay lên ngực ấn theo phản xạ nên vội hướng dẫn đưa bé lên chỗ cao để cấp cứu. Trong lúc ép tim, tôi đồng thời nhờ những người xung quanh lau đờm dãi, hỗ trợ thổi ngạt cho nạn nhân”, Linh kể.

Dòng thác Bảy Tầng được Linh ghi lại trước khi xảy ra sự việc. Ảnh: NVCC.

Sau khoảng 3 phút ép tim liên tục, đồng tử của bé trai bắt đầu co lại, mạch đập dần trở về. Khi thấy trẻ có dấu hiệu hồi tỉnh, Linh tiếp tục theo dõi và hướng dẫn gia đình nhanh chóng đưa bé tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra thêm. Sau đó, gia đình vội vàng đưa trẻ đi.

Nam sinh viên chia sẻ dù giữ được bình tĩnh trong suốt quá trình sơ cứu, nhưng sau đó anh vẫn run nhẹ vì đây là lần đầu tiên trực tiếp ép tim cứu người ngoài bệnh viện.

“Trong quá trình học lâm sàng, tôi đã nhiều lần được thực hành dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và giảng viên. Nhưng khi đối diện tình huống thực tế, cảm xúc rất khác”, Linh nói.

Qua trường hợp này, Linh hy vọng có thể lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng, để mọi người nâng cao ý thức an toàn khi đi sông suối và thấy được tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng sơ cứu cơ bản.

Khi phát hiện người bị đuối nước, cần nhanh chóng gọi hỗ trợ và đưa nạn nhân lên bờ an toàn. Ưu tiên kiểm tra dấu hiệu ngừng tuần hoàn để tiến hành hồi sinh tim phổi càng sớm càng tốt. Ngay khi có thể, thực hiện thổi ngạt 2 lần liên tiếp sao cho lồng ngực nạn nhân phồng lên.

Nếu nạn nhân chưa tỉnh, cần ép tim ngoài lồng ngực với tốc độ 100-120 lần/phút, phối hợp theo chu kỳ 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt. Việc cấp cứu phải duy trì liên tục cho đến khi nhân viên y tế tiếp nhận.

Người xung quanh không dốc ngược nạn nhân hoặc làm nghiệm pháp Heimlich để “tống nước” vì dễ làm chậm thời gian vàng cứu sống. Đồng thời cởi bỏ quần áo ướt, giữ ấm cơ thể trong quá trình vận chuyển đến bệnh viện.

