Tối 16/5, UBND xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong; hiện 1 nạn nhân vẫn chưa tìm thấy.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 16/5, 4 học sinh Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây và Trường THCS Tây Sơn, gồm Nguyễn Anh H. (9 tuổi), Nguyễn Gia B. (11 tuổi), Nguyễn Bảo P. (11 tuổi) và Nguyễn Nhật B. (14 tuổi), cùng trú thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, rủ nhau ra sông Bánh Lái tắm.

Trong lúc tắm, cả 4 em không may bị nước cuốn trôi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Đến hơn 19h cùng ngày, thi thể 3 học sinh được tìm thấy, một em vẫn mất tích. Trong số các nạn nhân, em Nguyễn Bảo P. và Nguyễn Nhật B. là anh em ruột. Theo địa phương, các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm học sinh còn lại.