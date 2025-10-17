Thay đổi này mở ra cơ hội hưởng lợi lớn cho hàng triệu người lao động, đặc biệt là khối công lập, khi cách tính trợ cấp thất nghiệp có sự thay đổi mang tính thống nhất và công bằng hơn.

Tính trợ cấp thất nghiệp từ lương cơ sở sang lương tối thiểu vùng

Theo Luật Việc làm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động sẽ được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng gần nhất.

Tuy nhiên, mức tối đa không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng, áp dụng tại thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng.

Điều này đánh dấu sự thống nhất trong cách tính, thay cho quy định hiện hành đang chia ra hai nhóm:

Người lao động hưởng lương do Nhà nước quy định thì tính theo lương cơ sở.

Từ 1/1/2026, mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động sẽ được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng gần nhất.

Người lao động hưởng lương do doanh nghiệp quyết định thì tính theo lương tối thiểu vùng.

Từ 2026, tất cả đều áp dụng duy nhất mức lương tối thiểu vùng.

Mức trợ cấp tối đa tăng ra sao?

Như vậy, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, toàn bộ người lao động (không phân biệt khu vực công hay tư) sẽ thống nhất áp dụng mức lương tối thiểu vùng để làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa.

Hiện tại, theo Nghị định 74/2024 của Chính phủ, lương tối thiểu vùng dao động từ: 3.450.000 đồng/tháng (vùng 4 – thấp nhất), đến 4.960.000 đồng/tháng (vùng 1 – cao nhất).

Tuy nhiên, theo dự thảo lương tối thiểu vùng năm 2026, các mức này có thể được điều chỉnh tăng lên: 3.700.000 đồng/tháng (vùng 4), và 5.310.000 đồng/tháng (vùng 1).

Như vậy, trường hợp lương tối thiểu vùng giữ nguyên, thì người lao động từng thuộc diện hưởng lương theo lương cơ sở sẽ được nâng mức trợ cấp thất nghiệp tối đa từ 11.700.000 đồng/tháng (theo lương cơ sở 2.340.000 đồng) lên ít nhất 17.250.000 đồng/tháng.

Nếu lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng theo dự thảo, thì mức trợ cấp này có thể đạt ít nhất 18.500.000 đồng/tháng – tức tăng thêm gần 7 triệu đồng mỗi tháng so với hiện nay.

Những điều cần lưu ý đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 2026

Theo khoản 1 Điều 33 Luật Việc làm 2025, mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Người lao động: đóng tối đa 1% tiền lương tháng.

Người sử dụng lao động (công ty): đóng tối đa 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động đang tham gia.

Nhà nước hỗ trợ tối đa 1%, do ngân sách trung ương bảo đảm.

Việc đóng bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện cùng thời điểm với bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người lao động làm theo sản phẩm, khoán công việc trong các lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp có thể chọn hình thức đóng theo tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng.

Nếu không có lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, người lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp tháng đó.

Một chuyên gia về Lao động, tiền lương đánh giá: Việc thay đổi cách tính và mức trần trợ cấp thất nghiệp từ 2026 là bước tiến lớn trong chính sách an sinh xã hội, hướng tới bình đẳng và phù hợp với thực tiễn tiền lương của người lao động ở cả khu vực công và tư.

Với mức hưởng tăng, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ sẽ hưởng lợi rõ rệt, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng linh hoạt, nhiều biến động như hiện nay.