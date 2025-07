Vườn roi đỏ (miền Nam gọi là mận hồng) của anh Trần Văn Phục tại xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ, nổi tiếng khắp vùng, bởi anh là “cha đẻ” của giống roi có giá cao nhất nhì trên thị trường. Cây đang kỳ cho quả, sản lượng không đủ cung cấp cho khách hàng.

Cù Lao Dung nằm biệt lập giữa sông Hậu, vốn nổi tiếng với cây mía. Song, những năm gần đây nhiều người, trong đó có anh Phục không còn mặn mà với cây mía, do giá trị kinh tế bấp bênh.

Anh kể, nhiều năm trước anh tình cờ phát hiện cây roi trong vườn nhà có điểm đặc biệt, như quả màu đỏ đậm… Thấy lạ, anh chiết nhánh, ghép với nhiều loại roi khác. "Tôi mất hơn 3 năm để nghiên cứu, trồng thử, cho ra roi đỏ Sân Tiên", anh nhớ lại.

Từ năm 2021, anh Phục bắt đầu trồng đại trà roi đỏ Sân Tiên và xây dựng trang trại quy mô lớn. Người đàn ông này chọn trồng roi đỏ Sân Tiên theo hướng hữu cơ, tạo ra quả roi sạch.

Roi đỏ Sân Tiên có màu đỏ đậm rất đẹp mắt. Ảnh: T.X

Anh Phục trồng 40 cây roi trên diện tích 1.000m2, mỗi cây cách nhau khoảng 4m. Với cách trồng này, trong giai đoạn cây sinh trưởng chỉ cần bón phân 2 lần/tháng.

Cây trồng khoảng 14 tháng là cho quả. Mỗi năm, roi đỏ Sân Tiên cho thu hoạch 3 vụ, năng suất đạt khoảng 20 tấn/ha.

Khi chín, roi đỏ Sân Tiên có ưu điểm nổi trội là quả to (từ 4-5 quả/kg), màu đỏ đậm bắt mắt, giòn, ngọt, ráo nước. Giá bán roi đỏ Sân Tiên vào khoảng 230.000 đồng/kg, với sản phẩm đạt độ đường 15%.

Vườn roi Sân Tiên của anh Phục. Ảnh: H.T

Anh Phục cẩn thận bọc từng quả roi. Ảnh: H.T

Anh Phục chia sẻ thêm, hiện roi đỏ Sân Tiên được khách ưa chuộng nên thu hoạch bao nhiêu là khách mua hết.

“Tôi xác định roi là loại quả ăn trực tiếp cả vỏ, nếu không đảm bảo an toàn sẽ rất khó tồn tại lâu dài trên thị trường, đặc biệt khi muốn hướng đến phân khúc cao cấp.

Do đó, quy trình canh tác roi đỏ Sân Tiên đều thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”, anh Phục chia sẻ.

Khi cây ra quả phải bọc từng quả ít nhất hai lần để đảm bảo sản phẩm cách ly an toàn với thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng quả đạt độ đồng đều cao.

Sau thu hoạch, quả roi hữu cơ phải được rửa bằng nước đạt chuẩn độ cứng 20 mg/l, để ráo, phân loại kỹ lưỡng, đóng gói theo quy trình rồi bảo quản trong kho mát ở nhiệt độ khoảng 12 độ C.

Anh Phục chia sẻ thêm, do roi để tự nhiên chỉ 4 ngày sẽ hư hỏng, nên anh xây dựng kho mát, duy trì nhiệt độ từ 10-14oC để bảo quản. Quả roi khi vận chuyển cũng phải bằng xe lạnh, bảo quản ở cửa hàng đáp ứng độ lạnh 10-14oC.

Anh Phục (ngoài cùng bên trái) đang quy hoạch vườn roi thành điểm du lịch. Ảnh: H.T

Anh Phục đang hoàn thiện hồ sơ để được cấp chứng nhận hữu cơ quốc gia, đồng thời phát triển thêm sản phẩm chế biến từ quả roi như: Roi sấy dẻo, nước ép, rượu roi,…

Lão nông này cho rằng, trồng roi hữu cơ không đơn thuần là bán trái cây sạch mà còn xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch cộng đồng.

Vườn roi 40ha của anh Phục đang được quy hoạch thành điểm du lịch trải nghiệm nông nghiệp, phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng.

"Chúng tôi muốn du khách không chỉ mua roi mà còn hiểu được quy trình sản xuất, cảm nhận sự tử tế và trách nhiệm trong từng sản phẩm", anh Phục chia sẻ.