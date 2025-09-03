Ông Nguyễn Thanh Sơn (56 tuổi, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long) đã gắn bó hàng chục năm với nông nghiệp, trồng rất nhiều loại cây ăn trái.

Trong hành trình làm nông, ông luôn ấp ủ khát vọng tìm ra giống cây mới lạ, mang dấu ấn riêng. Nhờ đó, ông đã cho ra đời nhiều giống cây nổi bật, được công nhận cây đầu dòng như xoài Thanh Sơn, mít nghệ Thanh Sơn, bơ Thanh Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Sơn và giống nhãn mới. Ảnh: T.X

Nhiều năm qua, ông Sơn miệt mài sưu tầm, thử nghiệm trồng các loại nhãn. Một lần tình cờ, ông phát hiện trong vườn có cây nhãn long đột biến cho trái hạt lép. Từ đó, ông chọn lọc, nghiên cứu, nhân giống và cuối cùng thành công ngoài mong đợi.

Theo ông Sơn, nhãn long thông thường có hạt rất to, cơm mỏng, nhiều nước, rất hiếm trái có “hạt tiêu”. “Từ cây nhãn long đột biến, tôi chọn ra những trái hạt lép, cơm dày, thơm ngon.

Hiện chưa có giống nhãn nào trên thị trường có hạt lép hoàn toàn không phôi như vậy. Loại nhãn này dễ bảo quản, tiện sơ chế, sấy dẻo, sấy khô, đóng hộp và xuất khẩu”, ông Sơn cho biết.

Giống mới được ông đặt tên là "nhãn Thanh Sơn" và đã được cấp chứng nhận cây đầu dòng.

Nhãn Thanh Sơn có màu giống nhãn long. Ảnh: T.X

Bên trong trái nhãn Thanh Sơn thịt dày, hạt lép hoàn toàn không phôi. Ảnh: T.X

Nhãn Thanh Sơn cho hai vụ trái tự nhiên mỗi năm, cũng có thể xử lý cho trái quanh năm. Cây ít sâu bệnh, kháng bệnh chổi rồng. Cây có thân thấp, tán gọn, phù hợp trồng chậu làm cảnh, trồng nhà lưới hoặc canh tác mật độ dày.

"Cây trồng 18 -24 tháng là cho trái, mình cũng có thể cho trái sớm hơn. Năng suất của nhãn Thanh Sơn ngày càng tăng theo thời gian, tương đương với nhãn long.

Ví dụ, nhãn long có thể đạt 30 tấn/ha thì giống Thanh Sơn có thể đạt 25 tấn/ha do trọng lượng trái nhẹ hơn vì hạt lép", ông Sơn nói.

Ông Sơn chia sẻ, do chất lượng nhãn Thanh Sơn rất ngon, hạt lép nên giá cao gấp đôi nhãn xuồng. "Ở mùa thuận nhãn xuồng có giá 50.000 đồng/kg, thì nhãn Thanh Sơn có giá 100.000 đồng/kg. Giá còn cao hơn khi vào mùa nghịch".

Bên cạnh chất lượng trái vượt trội, loại nhãn này còn có khả năng thích nghi cao, dễ trồng ở nhiều vùng đất khác nhau.

Nhãn Thanh Sơn trồng trong chậu để làm cảnh. Ảnh: NVCC

Hiện ông Sơn chỉ cung ứng ra thị trường rất ít cây giống nhãn Thanh Sơn. "Tôi tập trung cho cây ra trái và nhân giống trồng trong vườn nhà nên chưa bán ra thị trường nhiều. Mỗi năm chỉ "chia sẻ" một ít cây giống để bà con mình trồng thôi".

Lão nông Vĩnh Long chia sẻ thêm, giống nhãn mới còn hứa hẹn tạo thêm giá trị từ du lịch sinh thái miệt vườn. Với khả năng trồng chậu, kết hợp tham quan, trải nghiệm hái trái tại vườn, giống nhãn này có thể trở thành sản phẩm hút du khách.