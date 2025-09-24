Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (Trưởng khoa Ngoại thận – tiết niệu) và ông Bùi Ngọc Đức (Trưởng khoa Phẫu thuật – gây mê hồi sức) thuộc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Hai bị can bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo thực hiện 255 ca nội soi tán sỏi trái quy trình, dù máy tán sỏi Laser của bệnh viện đã hỏng, rồi lập khống hồ sơ. Hành vi này gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 273 triệu đồng, phía bệnh nhân là hơn 58 triệu đồng.

Hiện dư luận đặc biệt quan tâm 2 trưởng khoa này sẽ đối diện mức án phạt ra sao nếu căn cứ theo quy định pháp luật.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam các ông Đức và Hoàng. Ảnh: CTV

Luật sư Lê Văn Kiên - Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý nhận định, vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ bởi giá trị thiệt hại, mà hành vi này làm xói mòn niềm tin của người bệnh đối với đội ngũ y bác sĩ, những người vốn được giao phó trách nhiệm cao nhất là chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

Việc lập khống 255 hồ sơ bệnh án, trong đó có hàng trăm hồ sơ bảo hiểm y tế, không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bệnh nhân do quy trình điều trị bị làm sai lệch.

Theo luật sư Kiên, hành vi trên đã bị khởi tố theo Điều 356, Bộ luật Hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Điều luật này quy định: Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Đặc biệt, nếu phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần hoặc gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. Như trong vụ này với thiệt hại hơn 330 triệu đồng, thuộc khoản 2, Điều 356, người phạm tội sẽ đối diện khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù. Ngoài ra, tòa án còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm và phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng.

“Ở cương vị trưởng khoa, cả hai bị can đều nắm giữ quyền chỉ đạo chuyên môn, do đó hành vi của họ mang tính tổ chức rõ ràng, không thể coi là sai sót cá nhân. Đây là một bài học cảnh tỉnh cho đội ngũ cán bộ y tế: mọi sự lợi dụng quyền hạn để trục lợi trên sức khỏe và quyền lợi người bệnh đều sẽ phải trả giá bằng pháp luật nghiêm minh”, luật sư Kiên nhấn mạnh.