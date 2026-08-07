Lập Thu là gì

Từ xa xưa, tiết khí được sử dụng trong công tác lập lịch của các nền văn minh phương Đông cổ đại như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam...

Theo lịch vạn niên, có 24 tiết khí trong năm. Trong đó, Lập Thu là tiết khí thứ 13 trong 24 tiết khí này.

Giải thích cặn kẽ hơn, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, “lập” nghĩa là thời điểm đánh dấu, xác lập. “Thu” nghĩa là mùa thu. Từ "thu" ở đây còn có nghĩa là thu hoạch.

“Hiểu một cách đầy đủ chi tiết thì Lập Thu là thời điểm bắt đầu bước vào mùa thu. Mùa thu còn là mùa thu hoạch các loại nông sản, lương thực, ngũ cốc theo chu kỳ phát triển của cây hay chính là một giai đoạn quan trọng trong mùa vụ nông nghiệp”, chuyên gia Song Hà chia sẻ.