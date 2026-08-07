Từ xa xưa, tiết khí được sử dụng trong công tác lập lịch của các nền văn minh phương Đông cổ đại như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam...
Theo lịch vạn niên, có 24 tiết khí trong năm. Trong đó, Lập Thu là tiết khí thứ 13 trong 24 tiết khí này.
Giải thích cặn kẽ hơn, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, “lập” nghĩa là thời điểm đánh dấu, xác lập. “Thu” nghĩa là mùa thu. Từ "thu" ở đây còn có nghĩa là thu hoạch.
“Hiểu một cách đầy đủ chi tiết thì Lập Thu là thời điểm bắt đầu bước vào mùa thu. Mùa thu còn là mùa thu hoạch các loại nông sản, lương thực, ngũ cốc theo chu kỳ phát triển của cây hay chính là một giai đoạn quan trọng trong mùa vụ nông nghiệp”, chuyên gia Song Hà chia sẻ.
Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, tiết Lập Thu hằng năm được bắt đầu từ ngày 7/8 hoặc 8/8 và kết thúc vào ngày 22/8 hoặc 23/8 dương lịch.
Năm 2026, nếu tính theo dương lịch, tiết Lập Thu bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 7/8, tức ngày 25/6 âm lịch.
Trong thế giới tự nhiên, tiết Lập Thu là tín hiệu để vạn vật thay đổi nhịp sinh học. Sau giai đoạn sinh trưởng mạnh mẽ của mùa hạ, cây cối bắt đầu bước vào giai đoạn ngưng phát triển về chiều cao để tập trung nuôi dưỡng hạt và củ.
Đối với nhà nông, đây là thời điểm vàng để thu hoạch các loại hoa màu vụ hè thu và bắt đầu gieo trồng các loại rau vụ đông. Việc quan sát thời tiết trong ngày Lập Thu cũng giúp họ dự đoán được mùa màng sắp tới có thuận lợi hay không.
Trong đời sống tinh thần và văn hóa, tiết Lập Thu mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái.
Tuy nhiên, trên phương diện phong thủy, chuyên gia Song Hà nhận định, tiết Lập Thu có nhiều chuyển biến mạnh mẽ khiến cho các lực tương tác trong vũ trụ cùng với điều kiện về độ ẩm, lượng mưa, hướng gió, ánh sáng có sự thay đổi.
Do vậy, mỗi người cần có sự chuẩn bị tốt để đảm bảo sức khỏe.