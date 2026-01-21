Tiết khí là gì?

Theo khoa học Trái Đất và thiên văn học, quỹ đạo của Trái Đất là một hình ê-líp nên vận tốc của nó trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trời không phải là một hằng số cố định. Vì vậy khoảng cách theo thời gian giữa các tiết khí cũng không phải là con số cố định, ở trong khoảng là 14-16 ngày.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết khí được xây dựng dựa trên quy luật vận hành của Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng. Do vị trí trong không gian của Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng cũng như các ngôi sao biến hóa liên tục, không theo quy tắc, đồng thời năng lượng của vũ trụ sẽ thay đổi không ngừng, nên giữa các tiết khí có sự khác nhau lớn.

Nữ chuyên gia cho biết, 6 tháng đầu năm dương lịch, tiết khí sẽ rơi vào ngày 5, trung khí sẽ rơi vào ngày 21. Còn 6 tháng cuối năm, tiết khí rơi vào ngày 8, trung khí rơi vào ngày 23. Lịch này có thể dao động khoảng 1 - 2 ngày, như Lập Xuân thường rơi vào ngày 3-5 tháng 2 dương lịch.