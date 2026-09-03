Xu hướng làm việc kết hợp (hybrid working) đòi hỏi thiết bị công nghệ phải đáp ứng đồng thời hai tiêu chí tưởng chừng đối nghịch: không gian hiển thị đủ rộng để xử lý đa nhiệm hiệu quả và trọng lượng đủ nhẹ để thuận tiện di chuyển mỗi ngày. Trước đây, người dùng thường phải chấp nhận đánh đổi giữa màn hình nhỏ gọn để dễ mang theo hoặc màn hình lớn đi kèm thân máy nặng nề. ASUS Zenbook A16 (UX3607) mang đến một giải pháp cân bằng khi đưa kích thước 16 inch vào khung máy chỉ nặng vỏn vẹn 1,2 kg.

Zenbook A16 là lựa chọn laptop số ít có màn hình lớn nhưng siêu nhẹ

Vật liệu Ceraluminum và bước tiến về độ bền

Để đạt được trọng lượng tối ưu mà không làm suy giảm độ vững chắc của kết cấu, ASUS ứng dụng vật liệu gốm nhôm Ceraluminum độc quyền trên toàn bộ thân vỏ Zenbook A16. Đây là sự kết hợp giúp khung máy nhẹ hơn nhưng gia tăng độ cứng cáp đáng kể so với hợp kim nhôm thông thường.

Độ nhẹ của nhôm và độ mịn của gốm mang đến bề mặt cứng cáp và tự nhiên

Bề mặt hoàn thiện có khả năng chống mài mòn, hạn chế bám mồ hôi và dấu vân tay, giữ cho thiết bị diện mạo trang nhã trong quá trình sử dụng thường nhật. Bên cạnh tính thẩm mỹ tối giản, máy vẫn đáp ứng đầy đủ các bài kiểm tra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn độ bền MIL-STD-810H, giúp người dùng an tâm khi mang theo công tác hay di chuyển ngoài trời.

Không gian hiển thị 3K OLED 16 inch sắc nét

Màn hình là điểm nhấn quan trọng phục vụ trực tiếp cho hiệu suất công việc. Zenbook A16 trang bị tấm nền ASUS Lumina OLED 16 inch độ phân giải 3K (2880 x 1800) với tỷ lệ khung hình 16:10, giúp tăng diện tích hiển thị theo chiều dọc để bao quát nhiều dòng văn bản, bảng tính hay timeline dựng phim.

Zenbook A16 sở hữu màn hình Lumina OLED 16 inch độ phân giải 3K sắc nét hàng đầu trong phân khúc

Màn hình sở hữu tần số quét 120Hz mượt mà, độ phủ màu đạt 100% dải DCI-P3 cùng độ sáng đỉnh HDR lên tới 1100 nit, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc đồ họa đòi hỏi độ chuẩn xác màu sắc cao. Thiết bị cũng tích hợp các tiêu chuẩn bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland nhằm hạn chế ánh sáng xanh, giúp giảm cảm giác mỏi mắt khi phải làm việc liên tục trong thời gian dài.

Hiệu năng xử lý cùng năng lực AI trên thiết bị

Về mặt phần cứng, Zenbook A16 UX3607 vận hành trên nền tảng vi xử lý Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme với kiến trúc 18 nhân, mức TDP đạt 65W cùng băng thông bộ nhớ 228 GB/s. Cấu hình này bảo đảm khả năng xử lý mượt mà từ các tác vụ văn phòng, lập trình cho đến các tác vụ sáng tạo nội dung như chỉnh sửa ảnh, video đa lớp.

Điểm đáng chú ý là bộ xử lý thần kinh NPU Qualcomm Hexagon đạt sức mạnh 80 TOPS. Năng lực xử lý AI cục bộ trên máy hỗ trợ đắc lực cho các tính năng Copilot+ PC thế hệ mới như phụ đề trực tiếp thời gian thực (Live Captions), làm việc cùng trợ lý ảo hay tự động khử ồn và điều chỉnh khung hình trong các cuộc họp trực tuyến mà không làm tiêu tốn quá nhiều tài nguyên hệ thống.

Thời lượng pin bền bỉ và cổng kết nối toàn diện

Sự tối ưu hóa điện năng từ kiến trúc ARM cùng viên pin dung lượng 70Wh cho phép Zenbook A16 duy trì hoạt động bền bỉ suốt ngày dài làm việc, giảm bớt sự phụ thuộc vào củ sạc khi ra ngoài. Máy đi kèm bộ sạc nhanh công suất 130W qua cổng USB-C, hỗ trợ nạp lại khoảng 50% pin trong vòng 30 phút.

Sự mỏng nhẹ, thanh lịch của Zenbook A16 thu hút người dùng

Dù sở hữu độ mỏng chỉ từ 13,8 mm, thiết bị vẫn giữ lại đầy đủ hệ thống cổng kết nối tiêu chuẩn, bao gồm hai cổng USB4 Type-C tốc độ cao 40Gbps, cổng USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, khe cắm thẻ nhớ SD 4.0 và giắc âm thanh 3,5 mm. Cùng với bàn phím ErgoSense êm ái, hệ thống 6 loa ngoài sống động và camera hồng ngoại nhận diện khuôn mặt Windows Hello, chiếc máy đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu làm việc và kết nối của người dùng hiện đại.

(Nguồn: ASUS Việt Nam)