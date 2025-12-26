Ths.BS Châu Ngọc Tố Trinh

Theo đuổi “chuẩn mực y khoa” trong thẩm mỹ

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Da liễu trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch[P3] , BS. Trinh luôn nỗ lực theo đuổi định hướng “thẩm mỹ an toàn - có bằng chứng khoa học - do bác sĩ trực tiếp điều trị”. Từ đó, các phác đồ của BS. Trinh tại Phòng khám Citrine được sàng lọc dựa trên các nghiên cứu lâm sàng quốc tế; Cấu trúc - cơ địa - tốc độ lão hóa của làn da châu Á và đặc biệt là tính an toàn dài hạn cho bệnh nhân.

Điểm khác biệt của BS. Trinh không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở cách chị tiếp cận từng ca da liễu như một “bài toán sinh học” cần phân tích kỹ. Tại phòng khám, quy trình khám - soi da - thiết kế phác đồ laser đều do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề da liễu trực tiếp thực hiện.

Ths.BS Châu Ngọc Tố Trinh báo cáo tại Hội nghị Khoa học Quốc tế Thường niên do Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam tổ chức

Tiếp cận laser chuẩn y khoa cho làn da châu Á

Theo Ths.BS Tố Trinh, việc ứng dụng laser trong da liễu thẩm mỹ cho người châu Á đòi hỏi một chiến lược điều trị được xây dựng trên nền tảng khoa học rõ ràng. Làn da châu Á có hàm lượng melanin cao và xu hướng tăng sắc tố sau viêm, vì vậy các thông số kỹ thuật như bước sóng, thời gian xung và độ ổn định năng lượng phải được kiểm soát chặt chẽ.

Trong thực hành lâm sàng, BS. Trinh ưu tiên những nền tảng laser đáp ứng ba tiêu chí chính:

Tính chính xác của xung laser: đảm bảo tác động đúng vào các mục tiêu mô học mà không gây lan toả nhiệt.

Năng lượng ổn định: giảm nguy cơ kích hoạt phản ứng viêm dẫn đến thâm sạm.

Mức độ an toàn: đã được chứng minh trên nhóm da Fitzpatrick III-V, đặc biệt quan trọng trong điều trị sắc tố và trẻ hóa.

Các phác đồ tại Citrine được thiết kế theo hướng đa cơ chế, kết hợp nhiều dạng tác động quang - nhiệt để cải thiện cấu trúc da, xử lý sắc tố và kích hoạt tăng sinh collagen một cách tuần tự. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở hiệu quả thẩm mỹ mà còn là tính bền vững và sự an toàn lâu dài cho từng loại da.

Theo BS. Trinh, thành công của điều trị laser nằm ở sự phối hợp cân bằng giữa hiểu biết khoa học, kinh nghiệm lâm sàng và theo dõi sát đáp ứng của từng bệnh nhân. Đây cũng là lý do phòng khám ưu tiên xây dựng phác đồ cá thể hoá dựa trên dữ liệu và bằng chứng, thay vì phụ thuộc vào tên gọi thiết bị hay xu hướng thị trường.

Các phác đồ tại Citrine kết hợp nhiều dạng tác động quang - nhiệt để cải thiện cấu trúc da

“Làm đẹp mà không đánh đổi”

Theo BS. Trinh, điều tạo nên sự tin tưởng của nhiều bệnh nhân là: Không lạm dụng công nghệ; Không quảng cáo quá mức; Không thực hiện các chỉ định ngoài khả năng của da; Luôn tư vấn rõ ràng lợi ích - rủi ro - kỳ vọng thực tế.

Khách hàng và bệnh nhân tại Citrine đều được điều trị theo phác đồ riêng

Phòng khám Da liễu Citrine - Điểm đến của khách hàng tìm kiếm chuẩn y khoa

Khách hàng và bệnh nhân điều trị tại Phòng khám da liễu Citrine luôn được theo dõi sát sao, chăm sóc sau laser theo phác đồ riêng để hạn chế tối đa tăng sắc tố và rủi ro phục hồi chậm - vốn là nỗi lo lớn của da người Việt.

Phòng khám da liễu Citrine

Trong thời đại mà việc làm đẹp đôi khi bị cuốn theo tốc độ và trào lưu, cách làm nghề của Ths.BS Châu Ngọc Tố Trinh là lời nhắc rằng thẩm mỹ y khoa phải dựa trên nền tảng khoa học, sự tận tâm và trách nhiệm của người bác sĩ.

Không chỉ mang công nghệ laser chuẩn quốc tế về Việt Nam, BS. Trinh góp phần định hình một tiêu chuẩn mới cho điều trị da: an toàn - cá nhân hóa - có bằng chứng y khoa.

