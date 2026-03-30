Ngày 30/3, thông tin từ đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 4h cùng ngày, tại khu vực cảng Chiến Thắng, thôn 2, đặc khu Cô Tô đã xảy ra vụ lật mảng đánh bắt hải sản do giông lốc mạnh.

Chủ phương tiện này là anh V. V. T (SN 1983, trú phường Nam Triệu, TP Hải Phòng), vị trí tai nạn cách bờ khoảng 300m.

Hai người mắc kẹt trong khoang lái đã tử vong gồm chị Đ.T.H (SN 1989, vợ anh T.) và cháu V.T.A (SN 2023, con trai anh T.).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy và ông Đinh Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể hai nạn nhân lên bờ.

Chính quyền đặc khu Cô Tô đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 7 triệu đồng, nhân dân trên đảo Thanh Lân cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng. Đồng thời, địa phương hỗ trợ phương tiện đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng.

