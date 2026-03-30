Sáng 30/3, một trận mưa đá kéo dài trong vài phút đã xuất hiện tại một số phường thuộc tỉnh Quảng Ninh, như Đông Triều, Bình Khê, Hoàng Quế và Mạo Khê.

Mưa đá xảy ra đúng vào thời điểm người dân bắt đầu di chuyển đi làm, khiến giao thông bị ảnh hưởng đáng kể. Nhiều người đi xe máy buộc phải tìm nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn.

Cơn mưa đá diễn ra với mật độ dày, những viên đá có kích thước lớn, tương đương ngón tay. Trước hiện tượng hiếm gặp này, nhiều người dân đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

Mưa đá xuất hiện vào sáng sớm tại Quảng Ninh. Ảnh: Đ.X

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê cho biết cơn mưa đá chỉ kéo dài vài phút nên rất may không gây thiệt hại về người và hoa màu.

Ông Nguyễn Hoàng Thiện, Chủ tịch UBND phường Đông Triều cũng cho hay địa phương đã ghi nhận hiện tượng mưa đá. Do thời gian diễn ra ngắn nên không gây thiệt hại. Hiện chính quyền vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động xây dựng phương án ứng phó trong trường hợp xấu.