Chị Mai (phường Phú Diễn) cho biết, khoảng 5h cùng ngày, cơn mưa lớn kèm tiếng đá rơi lộp bộp trên mái nhà khiến chị giật mình tỉnh giấc.

“Mưa đá rơi dày làm tôi không thể ngủ tiếp. Khi bước ra hiên, tôi thấy những viên đá trắng xóa phủ mặt đất rồi tan rất nhanh. Sống ở Hà Nội nhiều năm, đây là lần đầu tôi chứng kiến mưa đá rõ như vậy”, chị Mai chia sẻ.

Mưa đá xuất hiện tại Hà Nội: Ảnh: Hà Nội Fan.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Huệ (phường Từ Liêm) chia sẻ, gần 6h sáng, khi đang chuẩn bị đi làm, chị bất ngờ nghe tiếng va đập rất mạnh trên mái tôn.

“Ban đầu tôi tưởng mưa to bình thường nhưng nhìn ra sân thì thấy những viên đá trắng rơi xuống, có viên to bằng đầu ngón tay. Cả nhà phải vội vàng che chắn xe để ngoài trời”, chị Huệ nói.

Chị Tiên Đồng (phường Xuân Đỉnh) cho hay bị đánh thức bởi tiếng bộp bộp và tưởng nước tràn vào nhà. “Tôi chạy lên tầng xem mới biết là mưa đá. 30 năm sống ở Hà Nội, đây là lần đầu tiên tôi thấy mưa đá”, chị này bày tỏ sự bất ngờ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mưa đá xuất hiện trong bối cảnh khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác từ đêm 29/3 đến sáng 30/3.

Trước đó, lúc 4h50, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, một vùng mây đối lưu mạnh đã hình thành và gây mưa giông tại nhiều phường của Hà Nội như: Giảng Võ, Phú Thượng, Hồng Hà, Tây Hồ, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Long Biên, Đông Anh...

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay (30/3), khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to trên 30mm. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Riêng tại Hà Nội, thời tiết trong ngày nhiều mây, sáng có mưa rào và giông, cục bộ mưa to; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 23-25 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, giai đoạn chuyển mùa từ tháng 3 đến tháng 5 thường xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, mưa đá bất ngờ. Người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, hạn chế ra ngoài khi có mưa giông để đảm bảo an toàn.