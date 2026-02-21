Theo thông tin từ UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai), khoảng 19h15 ngày 21/2, tàu chở khách mang BKS YB0876H và tàu chở đá BKS YB0919 đã xảy ra va chạm trên hồ Thác Bà, thuộc khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái. Hậu quả là tàu chở khách bị chìm khiến 6 người mất tích.

Danh tính 6 nạn nhân mất tích được xác định gồm: H.T.T. (59 tuổi), H.T.H. (55 tuổi), T.T.H. (47 tuổi), H.V.T. (42 tuổi), H.Đ.M. (10 tuổi), H.T.T.T. (13 tuổi). Cả 6 nạn nhân đều trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích. Ảnh: XĐ

Chính quyền địa phương cho biết, tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ; tàu được mua lại nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên. Lái tàu là ông Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân). Thời điểm xảy ra sự việc, tàu chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân.

Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên). Lái tàu là ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú xã Cảm Nhân). Khi xảy ra va chạm, tàu chở 515 tấn đá di chuyển hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền xã Bảo Ái, xã Cảm Nhân và các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.