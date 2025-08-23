Ngày 23/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo trực tuyến với hình thức gọi là “đổ thạch”, bắt giữ 11 đối tượng, đều trú tại tỉnh Lào Cai.

Trước đó, đầu tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện ổ nhóm này đã lợi dụng mạng xã hội để bán các cục đá giả được quảng bá có chứa đá quý bên trong.

Những cục đá không có giá trị được các đối tượng thổi phồng thành đá thô có chứa đá quý bên trong. Ảnh: CACC

Đến ngày 21/8, Ban chuyên án đã triển khai phương án, lực lượng được chia thành nhiều mũi đồng loạt tấn công vào các địa điểm mà các đối tượng thuê nhà để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sử dụng khoảng 70 tài khoản YouTube ảo để tạo lòng tin cho "con mồi"

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2025, Hoàng Văn Giang (25 tuổi) đã lập, quản trị kênh YouTube có tên “Đá quý cổng trời An Phú”.

Sau đó, Giang bàn bạc, thống nhất với Hoàng Văn Thứ (31 tuổi) về việc tổ chức thực hiện livestream bán đá “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trong đó, Thứ chịu trách nhiệm thuê địa điểm, Giang chịu trách nhiệm tìm người livestream.

Thứ mua thêm 3 kênh YouTube có tên: “Đá quý Tuấn Phương”, “Đá quý Kim Ngọc”, “@Thaospinel” để phát livestream.

Thứ cũng nhờ người tìm thuê địa điểm là quán karaoke đã nghỉ kinh doanh ở xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai để làm địa điểm. Đồng thời, chuẩn bị máy tính, đường truyền, tài khoản ngân hàng, tài khoản YouTube ảo và các công cụ, phương tiện khác phục vụ phát livestream.

Trong quá trình tham gia hoạt động livestream bán đá “đổ thạch” với Hoàng Văn Thứ, Hoàng Văn Giang còn trao đổi, thống nhất và cho Hoàng Quốc Trị (32 tuổi) mượn kênh YouTube “Đá quý cổng trời An Phú” để livestream bán đá “đổ thạch”.

Trị thuê địa điểm tại số nhà 079, đường Trần Hưng Đạo, phường Cam Đường, chuẩn bị máy tính, điện thoại, mua sim tạo tài khoản Zalo, chuẩn bị các viên đá và công cụ, phương tiện khác để thực hiện livestream.

Một số đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau khi có địa điểm, phương tiện máy móc, Giang, Thứ và Trị đã tìm thuê các đối tượng còn lại đến làm nhiệm vụ livetream cho các kênh YouTube có sẵn. Tại 2 địa điểm này, các đối tượng tổ chức livestream để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân để phát livestream, sử dụng các viên đá thường không có giá trị, quảng cáo, giới thiệu, đưa ra thông tin gian dối là đá quý thô, có chứa đá ruby giá trị cao bên trong.

Đề nghị người xem tham gia mua đá, nếu đập ra (đổ thạch) mà có đá quý với trọng lượng nhất định sẽ mua lại ngay với giá cao.

Để tạo lòng tin cho các "con mồi", các đối tượng còn sử dụng khoảng 70 tài khoản YouTube ảo tham gia các phiên livestream để mua đá dưới dạng “quân xanh” nhằm đẩy lượng người tham gia live, tạo lòng tin cho người xem.

Khi "đổ thạch" thật sẽ không có đá quý hoặc các đối tượng chỉ cài các viên đá trọng lượng nhỏ không đủ điều kiện mua lại để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định.