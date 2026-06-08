Ngày 8/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; khởi tố 53 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", tạm giam 34 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.

Theo điều tra, đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan hệ thống game đánh bạc trực tuyến OKWIN.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động tại Lào. Ảnh: Minh Khôi

Dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy phía sau các giao dịch nạp, rút tiền là một mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp, được tổ chức chặt chẽ với sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Nhận định đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động tinh vi, có yếu tố nước ngoài, Bộ Công an giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào xác minh, đấu tranh làm rõ.

Từ ngày 4-13/5, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Trị sang Lào phối hợp thu thập chứng cứ. Qua kiểm tra 2 địa điểm tại TP Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet, lực lượng chức năng làm rõ hoạt động của 56 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc liên quan đến đường dây.

Tang vật thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án. Ảnh: Minh Khôi

Theo kết quả điều tra, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, từ tháng 2/2026, các đối tượng người Trung Quốc chuyển sang Lào hoạt động và lập Công ty ASM để che giấu hành vi phạm tội. Núp bóng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là đầu mối trung chuyển tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người chơi, hưởng lợi từ 0,3-0,8% tổng giá trị giao dịch mỗi ngày.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng tuyển dụng nhiều người Việt Nam sang Lào làm việc khép kín, phân công theo từng bộ phận. Trong đó, bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động 24/24 giờ, sử dụng Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch đánh bạc.

Từ tháng 2/2026, hệ thống xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc mỗi ngày, với tổng giao dịch liên quan người chơi tại Việt Nam hơn 4.000 tỷ đồng. Dòng tiền sau đó được chuyển qua sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa qua nhiều khâu trước khi chuyển về Trung Quốc.

Hai đối tượng Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Tuấn

Cơ quan điều tra xác định Triệu Khắc Luân (SN 1987, trú TPHCM) và Vày Lền Phat (SN 1995, trú Đồng Nai) là hai mắt xích quan trọng quản lý hoạt động của hệ thống.

Ngày 13/5, lực lượng chức năng Việt Nam và Lào tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử liên quan để phục vụ điều tra; đồng thời truy bắt thành công Luân và Phat sau 4 ngày lẩn trốn.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát các tài khoản giao dịch và xác minh những người tham gia đánh bạc thông qua các cổng game liên quan.