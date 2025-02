XEM CLIP:

Ngày 17/2, đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Phòng 8, Cục CSGT) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ về 3 phương tiện có hành vi hút trộm cát trên sông Hồng.

Theo đó, vào đêm 14/2, Tổ công tác của Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT) phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Đội CSGT đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội), Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng (đoạn qua xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Trung tá Nguyễn Đông Hưng, cán bộ, Phòng 8 (Cục CSGT) cho biết, các đối tượng đã lợi dụng vào thời điểm đêm tối, có mưa, sương mù dày đặc để thực hiện hành vi hút trộm cát trên địa bàn giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc.

"Thời điểm kiểm tra, một tàu hút không gắn số đăng ký đang thực hiện hành vi hút cát từ lòng sông lên khoang chứa của tàu hàng NĐ 3375.

Trên phương tiện này có 4 người, gồm Trần Tuấn A. (SN 1994, trú tại Vĩnh Phúc) là người điều khiển tàu cùng 3 người lao động khác. Trên khoang chứa của tàu này có khoảng 300m3 cát.", Trung tá Hưng cho biết.

Trần Tuấn A. khai trước đó đã thực hiện hành vi hút cát và bơm lên tàu hàng NĐ 3661. Kiểm tra phương tiện này, lực lượng chức năng ghi nhận trên khoang chứa có khoảng 600m3 cát. Tàu hàng NĐ 3661 có 3 người trên phương tiện, do Trần Như B. (SN 1978, trú tại Nam Định) là thuyền trưởng, đồng thời là chủ tàu.

Vị đại diện Phòng 8 cho biết thêm, phương tiện tàu hút được lắp hệ thống bơm hút cát tự chế hiện đại, công suất lớn với 4 chõ hút dài 20 - 30m, đường kính 35 - 45 cm và 6 vòi bơm, có thể hút được 1.000m3 cát trong khoảng 30-40 phút. Tàu này cũng có thể hút và bơm cát lên khoang chứa của phương tiện hoặc bơm trực tiếp sang phương tiện khác.

Tất cả những người có mặt trên các phương tiện đều không xuất trình được giấy phép khai thác cát. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, đưa cả 3 phương tiện về cảng Sơn Tây (Hà Nội) tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.