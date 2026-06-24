Chồng muốn tôi diễn 'cảnh nóng' nhiều hơn

Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng.

- Trở lại với điện ảnh sau 8 năm, chị hài lòng với màn thể hiện của mình?

Tôi bớt lo, thở phào nhẹ nhõm hơn khi nhận được phản ứng tích cực của mọi người. Xem lại trên màn ảnh, tôi hài lòng khoảng 95%, không có gì tiếc nuối. Trước nay tôi luôn muốn tìm vai diễn khác biệt và táo bạo. Mọi người nghĩ tôi hợp vai Madame Sắc hơn vì biểu cảm, thần thái ngoài đời giống nhưng tôi từ chối vì không muốn phương án an toàn. Tôi chọn Cầm Thanh - 1 cô vũ nữ quá lứa với tâm lý phức tạp, cuộc đời nhiều bi kịch.

Tôi đã dốc hết sức và đặt trọn năng lượng, cảm xúc vào nhân vật suốt nhiều tháng liền. Giờ chỉ có thể nói tôi tự tin và hạnh phúc khi nhìn lại. Còn chuyện khen chê hay doanh thu phim, tôi xin nhường lại cho khán giả.

- Khi nhận dự án, chị có lường trước tranh cãi của mọi người về mình như chuyện tuổi tác, không hợp vai?

Lúc đọc kịch bản, tôi biết nhân vật này gần 30 tuổi, ít nhiều trải qua va vấp, biến cố. Sở dĩ mọi người tranh cãi vì chưa xem hết toàn bộ câu chuyện. Tới khi phim công chiếu, mọi hoài nghi, thắc mắc đã được tháo gỡ. Bẩm sinh tôi là người cơ địa cọc, khi không cười mặt sẽ lạnh và trông khó chịu. Vào phim, tôi cố gắng nén lại để hợp với tâm lý, hoàn cảnh nhân vật từ giọng nói, biểu cảm đến hành động.

Khi diễn catwalk, bạn có thể 1 mình tung tẩy, muốn làm gì làm, còn phim ảnh là công việc của cả tập thể. Với mỗi tuyến quan hệ, tôi đều nghiên cứu để mang đến cảm xúc khác nhau: Sự quyến luyến với người tình Dũng (Lương Thế Thành); ánh mắt đề phòng với bà Sắc (Hồng Ánh) hay đồng cảm, muốn nâng đỡ các cô gái trẻ.

Cầm Thanh được xem là vai diễn bứt phá, khác biệt trong sự nghiệp điện ảnh của Thanh Hằng.

- Ông xã chị - nhạc trưởng Trần Nhật Minh cảm xúc ra sao sau khi xem phim? Anh phản ứng thế nào trước “cảnh nóng” của vợ bên bạn diễn?

Chồng tôi không phải kiểu người lãng mạn. Anh giữ cảm xúc trong lòng, ít thể hiện bằng câu chữ, bù lại lúc nào cũng nhìn vợ bằng ánh mắt tự hào. Với anh, có lẽ việc tôi làm tốt là chuyện hiển nhiên.

Về cảnh nóng, anh Minh là giám đốc âm nhạc của phim nên đã biết và xem qua từ đầu. Tôi thử ngó xem anh ấy phản ứng thế nào để có điều chỉnh hợp lý. Kết quả, anh không có biểu hiện gì lăn tăn hay ghen tuông, thậm chí còn bảo nếu là đạo diễn sẽ đẩy cảnh nóng nhiều hơn.

Anh Minh thích vợ đóng phim một phần anh nhìn thấy năng lực của tôi sẽ đi xa và hợp với điện ảnh. Chính sự điềm tĩnh của ông xã khiến tôi yên tâm làm nghề không phải lo nghĩ. Với vai trò phụ trách âm nhạc, ông xã đã góp phần lớn giúp vai diễn tôi thêm cảm xúc.

- Trong phim, nhân vật Cầm Thanh bị nhận xét “hết thời”, còn ngoài đời Thanh Hằng có quan tâm chuyện đó?

Ai khi nghe chữ này mà chẳng giật mình. Nhưng đó không phải điều để người làm nghề lâu năm như tôi bận lòng. Hai mươi mấy năm hoạt động, có gì tôi chưa từng nghe hay trải qua. Điều quan trọng là trở về bên trong xem cần làm gì, điều đó cần thiết hơn mọi điều tiếng bên ngoài.

Ngày xưa lúc tôi đóng Nụ hôn thần chết hay Mỹ nhân kế chỉ mới đôi mươi, lứa diễn viên trẻ được săn đón. Người ta lúc đó lo lắng cho các diễn viên sau 30-40 tuổi sẽ thế nào. Giờ mọi thứ đã khác, công chúng quan tâm thực lực diễn viên, câu chuyện và giá trị tác phẩm. Các anh chị, cô chú gạo cội, NSƯT, NSND bứt phá, có phim trăm tỷ. Đó là tấm gương để tôi học hỏi.

Ông xã bao dung, luôn bên cạnh khi tôi gặp sóng gió

Thanh Hằng tập quen với những ồn ào, thị phi quanh mình.

- Công chúng luôn mặc định Thanh Hằng là người bản lĩnh, tự tin. Liệu hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ có vô tình trở thành áp lực đè nặng lên chị - nhất là khi lúc nào cũng phải đặt mục tiêu luôn dẫn đầu?

Trong công việc lẫn cuộc sống, tôi luôn cố gắng bảo vệ mọi người xung quanh rồi đến một lúc tự hỏi ai sẽ bảo vệ mình. Tôi đi qua nhiều sóng gió, kể cả đứng yên 1 chỗ ồn ào, điều tiếng vẫn cứ ập đến. Tôi nghe nhiều thông tin không đúng, chồng chéo về mình. Có tin kỳ cục, tôi thậm chí chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Nhiều người hay bảo số Thanh Hằng dễ thị phi, nhờ ồn ào nên tên luôn viral, tôi xem đó như lời khen. Cuộc sống phải có vui buồn, có người ngưỡng mộ và cả phản đối.

Tôi giờ qua giai đoạn nóng giận hay bộc phát không kiểm soát. Hơn ai hết, tôi hiểu mỗi câu chuyện sẽ đến từ đâu, ai làm điều này với mục đích gì. Cũng vì thế tôi thấy lòng nhẹ hẳn. Giữa ồn ào, chỉ cần 1 tin nhắn, lời thăm hỏi dù nhỏ thôi khiến tôi xúc động. Tôi biết chỉ cần có người yêu, thương và tin mình, vậy là đủ.

Clip siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ về hôn nhân và ông xã nhạc trưởng

- Người phụ nữ sau kết hôn sẽ đứng giữa lựa chọn sự nghiệp, tổ ấm. Khái niệm hôn nhân có làm chị thay đổi nhiều cách nhìn nhận về thành công hay kể cả tham vọng nghề nghiệp?

Sau khi kết hôn, tôi thay đổi về tư duy lẫn cảm xúc. Ngày trẻ, tôi làm nhiều việc, muốn lăn xả và chứng tỏ, còn giờ khi có vị trí nhất định chỉ tập trung cho điều xem là quan trọng.

Hôn nhân giúp tôi mềm tính hơn. Tôi cảm nhận hạnh phúc và mở lòng ra, có thêm được nhiều sự cảm thông với người đối diện. Mọi người hay gọi viên mãn, như ý và tôi thấy đúng như vậy.

Nói thế không có nghĩa Thanh Hằng thay đổi hoàn toàn. Tôi vẫn là chính mình, cá tính, cảm xúc trước thế nào thì nay vẫn thế. Tôi luôn giữ tham vọng, bởi đó là điểm neo để người ta hướng tới, có thêm động lực thúc đẩy bản thân.

Thanh Hằng viên mãn với hôn nhân bên ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

- Bên cạnh anh Minh, chị thể hiện con người thật thế nào?

Điều giữ cho cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu dài nhất là sự thoải mái, đừng cố gồng ép vào khuôn mẫu. Anh Minh chọn kết hôn với tôi chắc chắn nhìn được ưu và khuyết điểm của vợ. Anh là người chồng bao dung vì tôi cũng hay nổi nóng với anh.

Tất nhiên khi có anh Minh đồng hành, cuộc sống tôi trở nên đa sắc, bớt mạnh mẽ hơn như cách mọi người hay hình dung. Những sóng gió tôi gặp phải, ông xã luôn bên cạnh. Anh là 1 người hiểu biết nên nhìn rõ cuộc sống ra sao, bản chất showbiz thế nào.

Lúc tôi gặp chuyện không vui, anh hạn chế để vợ cầm điện thoại hoặc chủ động đưa đi du lịch. Chúng tôi thoát ra 1 không gian khác hoàn toàn để tìm kiếm sự bình yên, nạp năng lượng rồi quay lại "chiến" tiếp.

- Lấy người cùng giới nghệ thuật, anh chị giữ sự tâm thế ra sao để tránh va chạm, mâu thuẫn dễ gây rạn nứt tình cảm?

Khi trò chuyện với anh Minh về nghề, tôi giữ thái độ khách quan, trung lập. Nguyên tắc của tôi là chuyên môn nghề nghiệp của từng người tốt nhất không xen vào. Chẳng hạn khi làm nhạc cho phim, nếu có góp ý trao đổi sẽ là câu chuyện giữa đạo diễn với anh Minh. Tôi chỉ bày tỏ cảm xúc cá nhân ở mức độ chừng mực.

Vợ chồng tôi đồng điệu nhờ phân biệt rạch ròi giữa công việc và đời sống. Bên ngoài dù khó khăn hay trắc trở thế nào tuyệt đối không mang về nhà hoặc trút bực dọc lên đối phương.

- Với một người dường như đủ đầy mọi thứ, còn điều gì chị chưa đạt được?

Con cái chăng? (cười) Tôi đang muốn chờ xem “hậu duệ” mình sẽ thế nào. Tôi không áp lực hay đặt nặng chuyện khi nào có con. Mọi thứ do Trời cho nên vợ chồng tôi để tùy duyên.

Phân cảnh diễn xuất giữa Thanh Hằng và Hồng Ánh

Ảnh, clip: HK, NVCC