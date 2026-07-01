Lực lượng quân sự chuẩn bị khu vực lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Khánh Hòa. Ảnh: Hải Lam

Ngày 1/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đông Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lấy mẫu sinh phẩm của 63 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Hoạt động nằm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", nhằm phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, lực lượng chuyên môn tiến hành lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao theo đúng quy trình kỹ thuật. Toàn bộ quá trình được thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm đúng quy định.

Lực lượng chuyên môn thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương trước khi lấy và bàn giao mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN. Ảnh: Hải Lam

Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đông Khánh Sơn hiện là nơi an táng 130 liệt sĩ, trong đó có 63 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Theo kế hoạch, việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với các hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 1 đến 3/7.

Hoạt động lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh. Ảnh: Hải Lam

Trước đó, trong hai ngày 29 và 30/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ dâng hương và lấy mẫu sinh phẩm của các hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cam Ranh.

Nghĩa trang hiện an táng 323 liệt sĩ, trong đó có 39 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trong đợt này, mẫu sinh phẩm từ 39 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính được lấy để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân.

Khánh Hòa lấy mẫu ADN hơn 2.200 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Khánh Hòa triển khai 3 nội dung trọng tâm, trong đó bao gồm việc tổ chức lấy mẫu 2.234 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN.



