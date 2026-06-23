Ngày 23/6, tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị báo cáo kết quả bước đầu triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.N

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm 150 hài cốt liệt sĩ ở Khánh Hòa

Theo báo cáo, tỉnh Khánh Hòa hiện có 8 nghĩa trang liệt sĩ với 7.196 phần mộ liệt sĩ. Trong đó, 2.234 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Thực hiện chiến dịch, tỉnh tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm: tìm kiếm, quy tập 150 hài cốt liệt sĩ; xác minh, chuẩn hóa dữ liệu, kết luận 168 khu vực và 946 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức lấy mẫu 2.234 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin để giám định ADN.

Hình ảnh lấy mẫu ADN liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh, Khánh Hòa - Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa

Ban chỉ đạo tỉnh cũng cho biết, quá trình triển khai bước đầu gặp nhiều khó khăn do khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung mới, yêu cầu kỹ thuật và chuyên môn cao. Hồ sơ, tài liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở một số nơi còn thiếu đồng bộ; nhiều phần mộ đã an táng lâu năm, hài cốt phân hủy mạnh, ảnh hưởng đến việc khảo sát, lấy mẫu và xác định danh tính.

Bên cạnh đó, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít. Công tác quy tập và hồ sơ quy tập hài cốt liệt sĩ lưu trữ tại một số địa phương còn bất cập, gây khó khăn trong việc xác định các khu vực đã tìm kiếm, cũng như đối chiếu, xác minh bằng phương pháp thực chứng.

Dù vậy, chiến dịch tại Khánh Hòa bước đầu đạt kết quả tích cực. Các đơn vị, địa phương đã rà soát hồ sơ, khảo sát những khu vực có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập.

Trong hai ngày 26-27/5, Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức lấy mẫu thí điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ Khánh Vĩnh. Kết quả, 6 hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện được lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao về Viện Pháp y Quân đội bảo đảm an toàn.

Theo Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, việc lấy mẫu thí điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ Khánh Vĩnh giúp đánh giá sát thực tiễn, kịp thời rút kinh nghiệm về tổ chức lực lượng, quy trình kỹ thuật, số hóa thông tin và công tác bảo đảm trước khi triển khai nhiệm vụ trên diện rộng.

Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại hội nghị, các đại biểu nêu nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện chiến dịch như nhiều phần mộ xây kiên cố, vị trí chôn cất sâu, hài cốt phân hủy mạnh nên tỷ lệ mẫu đủ điều kiện giám định ADN còn thấp.

Ngoài ra, phần mềm số hóa, quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ có thời điểm chưa ổn định; kinh phí thực hiện còn hạn chế, một số định mức hỗ trợ chưa phù hợp thực tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hà nhấn mạnh, chiến dịch là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự chính xác, khoa học và thận trọng, được triển khai với tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng mọi giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện, kể cả thuê chuyên gia, huy động lực lượng có kinh nghiệm hoặc đầu tư thiết bị chuyên dụng khi cần thiết.

Ông Hà cũng yêu cầu Ban chỉ đạo tỉnh khẩn trương điều chỉnh kế hoạch tổng thể, phân công rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, nhân chứng cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu. Ảnh: X.N

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên, ghi nhận kết quả bước đầu trong triển khai chiến dịch, nhất là việc các địa phương chủ động tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, thành lập tổ công tác thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Ông Biên đề nghị các xã, phường khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo, hoàn thành kế hoạch tại địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, xác minh các khu vực, địa điểm liên quan để phục vụ tìm kiếm, quy tập.

Các sở, ngành liên quan được yêu cầu đẩy nhanh số hóa hồ sơ, phối hợp lấy mẫu, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tham mưu kinh phí phù hợp với thực tế triển khai chiến dịch.

