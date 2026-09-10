Tình trăm năm tập 215:

Duyên số

Thập niên 90, khi điện thoại di động và tin nhắn SMS trực tiếp chưa phổ biến, bà Phan Ngọc Quỳnh Vân (hiện 53 tuổi, TPHCM) là tổng đài viên tại đài nhắn tin 281. Một lần, bà tiếp nhận cuộc gọi từ nghệ sĩ Mai Trần tên thật là Mai Văn Thịnh (SN 1954) liên lạc với người khác.

Vốn ái mộ ông từ lâu, bà bắt chuyện. Biết ông đang tham gia một vở kịch nổi tiếng, bà mạnh dạn xin vé đến xem. Sau những cuộc trò chuyện ngắn, cả hai dần thân thiết dù chưa gặp mặt.

Một lần, trong lúc đang làm việc, bà Vân được ông Mai Trần liên lạc, hỏi có muốn ăn gì không. Vì đã nhiều lần trò chuyện qua tin nhắn, bà nhờ ông mua món gỏi cuốn.

Vợ chồng nghệ sĩ Mai Trần tại chương trình Tình trăm năm

Sau đó, ông Mai Trần đem thức ăn đến gửi ở cổng bảo vệ nơi bà làm việc. Ông đứng từ xa đợi bà ra lấy thức ăn để bí mật xem mặt. Khi thấy người con gái duyên dáng, xinh đẹp xuất hiện, ông ấn tượng mạnh, quyết định hẹn gặp.

Tại chương trình Tình trăm năm tập 215, bà Vân kể: “Chúng tôi quen biết từ đầu năm 1995 nhưng đến tháng 9 cùng năm mới có lần đầu gặp mặt. Cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi vì chưa nói chuyện được bao lâu thì anh ấy nói mình phải về để nấu cơm cho con.

Tôi biết anh đã có gia đình, có con nhưng đã ly hôn. Tuy nhiên, tôi nghĩ con của anh còn bé. Nào ngờ sau này tìm hiểu, tôi mới biết con của anh bằng tuổi mình”.

Có tình cảm với người đàn ông hơn mình 20 tuổi, tâm trí bà Vân ngổn ngang những lo lắng. Bà lo khoảng cách tuổi tác sẽ khiến cả hai không đồng điệu trong cuộc sống.

Bà cũng sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng và nghĩ chồng là nghệ sĩ nhưng mình không đủ giỏi giang, xinh đẹp để giữ chân… Sau cùng, bà sợ gia đình không đồng ý cho quen biết, yêu thương bố đơn thân có con bằng tuổi với con gái của mình.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Dù vậy, bà vẫn quyết định nghe theo trái tim. Thời điểm ấy, vì vừa trải qua cú sốc hôn nhân tan vỡ, ông Mai Trần sống trong tâm trạng buồn bã, u uất. Ông thường tìm quên trong men rượu. Những lúc như vậy, bà Vân ở bên động viên, giúp ông dần tìm được niềm vui sống.

“Biết chuyện tình của tôi, bố mẹ cũng phân tích, đưa ra những lời khuyên. Nhưng tôi vẫn xin phép bố mẹ được tiếp tục tìm hiểu anh.

Điều khó khăn nhất trong giai đoạn quen biết anh là phải 'lấy lòng' các con của anh. Các bạn ấy bằng tuổi tôi nên việc ấy thực sự rất khó khăn.

Vì vậy, tôi chỉ biết sống thật với lòng mình, cho các bạn ấy thấy mình đến với anh là thật lòng chứ không phải vì danh vọng. May mắn là 2 con của anh hiểu, đối xử với tôi rất tốt. Sau 4 năm quen biết, chúng tôi kết hôn”, bà Vân chia sẻ thêm.

Hạnh phúc

Về chung một nhà, bà Vân vẫn tiếp tục công việc tổng đài viên, ông Mai Trần vẫn hoạt động nghệ thuật. Cả hai có cuộc sống hạnh phúc cho đến khi xảy ra biến cố dẫn đến vỡ nợ.

Khoảng năm 2006, bà Vân vay mượn để đầu tư vào cổ phiếu. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này, bà thất bại, lâm nợ phải bán nhà đi ở thuê. Suốt thờ gian này, vợ chồng bà được gia đình, bạn bè hỗ trợ bằng nhiều cách.

Thời điểm còn khỏe mạnh, ông Mai Trần hỗ trợ vợ trong việc buôn bán

Bản thân ông bà cũng cật lực mưu sinh. Bà Vân làm các món ăn như: gà ác tiềm thuốc bắc, yaourt, bánh flan, hột vịt muối bán online. Năm 2019, ông Mai Trần gặp sự cố sức khỏe, phải nhập viện phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, ông không thể hoạt động nghệ thuật, chỉ ở nhà phụ giúp vợ buôn bán.

Trước đây, vợ chồng ông mở quán tại nhà ở Đồng Nai. Do buôn bán khó khăn, năm 2025, ông chuyển đến TPHCM thuê mặt bằng nhỏ mưu sinh. Thế nhưng tháng 6 vừa qua, ông đột quỵ phải nhập viện điều trị.

Sau khi xuất viện, sức khỏe ông càng giảm sút, mọi việc phải nhờ sự hỗ trợ, chăm sóc của vợ. Hiện nay, một ngày của bà Vân bắt đầu bằng việc sáng dậy giúp chồng vệ sinh cá nhân.

Từ ngày đột quỵ, ông Mai Trần phụ thuộc vào sự chăm sóc của vợ

Sau đó bà cho chồng ăn sáng, uống thuốc rồi hỗ trợ ông tập vật lý trị liệu. Trong lúc chăm chồng, bà tranh thủ bán hàng để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Thấy vợ vất vả, ông Mai Trần không khỏi xót xa. Nỗi nhớ nghề cùng việc tủi thân vì không thể hỗ trợ vợ khiến ông nhiều lần rơi nước mắt.

Trong khi đó, bà Vân dù vất vả vẫn lạc quan, thấy mình có cuộc sống hạnh phúc. Cuối chương trình, bà bộc bạch: “Tôi chưa bao giờ chán nản, thất vọng khi vừa lo kinh tế vừa chăm chồng bệnh.

Dù còn nhiều vất vả, bà Vân khẳng định mình hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống hiện tại

Khi quyết định lấy người hơn mình 20 tuổi, tôi đã xác định phải chăm sóc người đó khi họ hết tuổi lao động. Chuyện tình chúng tôi không lãng mạn mà vất vả theo nghĩa đời thường.

Chúng tôi cùng chung lưng lo cơm áo gạo tiền, vượt qua khó khăn. Tuy cuộc sống vất vả nhưng tôi hài lòng với những gì mình đang có. Tôi hạnh phúc vì giờ đây vợ chồng vẫn ở bên nhau”.

Ảnh: NVCC