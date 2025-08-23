Câu chuyện về chàng trai 27 tuổi Masashi – trụ cột của gia đình 11 người – gần đây gây chú ý tại Nhật Bản sau khi xuất hiện trong Ganbare, Poor People. Đây là chương trình khắc họa nỗ lực vươn lên của các gia đình lao động tại Nhật khi đối mặt vô vàn khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

'Đại gia đình' 11 thành viên của Masashi (đeo kính, ở giữa) gồm vợ chồng anh, con trai chung của cả hai, 3 con riêng của Rika trong đó 2 người con lớn (áo vàng và đội mũ đen) đều đã có con nhỏ. Ảnh chụp màn hình

Masashi lần đầu gặp vợ hiện tại, Rika, khi mới 16 tuổi và làm việc tại một trạm xăng. Khi ấy, Rika đã 55 tuổi, là mẹ đơn thân của 3 đứa con.

Sự nghiêm khắc của Rika khi dạy con đã khiến Masashi ấn tượng và chủ động xin số điện thoại, kiên trì theo đuổi cô trong nhiều năm.

Vượt qua nhiều rào cản, cả hai quyết định kết hôn. Từ đó, Masashi luôn cùng vợ san sẻ trách nhiệm nuôi dạy 3 con riêng của cô. Hiện tại, anh 27 tuổi, kém Rika 39 tuổi.

Masashi (hiện 27 tuổi) kém vợ đúng 39 tuổi và đã trở thành ông của 4 đứa cháu. Ảnh: Weibo

Hai trong số 3 người con riêng của Rika đều đã có con. Vợ chồng Masashi có với nhau 1 cậu con trai chung. Như vậy, "đại gia đình" này có 11 người.

Để gánh vác gia đình, Masashi phải lái xe tải ngày đêm và kiếm được khoảng 250.000 Yen/tháng (44,4 triệu đồng). Trong khi, vợ anh, Rika, làm việc bán thời gian tại một cửa hàng xe máy với mức lương 80.000 Yen (14,2 triệu đồng).

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng cung cấp cho gia đình một khoản trợ cấp nuôi con hàng tháng là 45.000 Yen (8 triệu đồng).

Masashi và Rika trong ngày cưới. Ảnh: Weibo

Vì nhà đông người nên cuộc sống của họ không dư giả. Tuy nhiên, Masashi chia sẻ anh rất thích cảm giác được trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

“Điều hạnh phúc nhất là cả gia đình được ở bên nhau”, Kato, con trai riêng của Rika, cho biết.

Sau khi được hãng truyền thông NetEase News đăng tải, câu chuyện về gia đình Masashi cũng đang gây sốt trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Những video liên quan đều thu hút hàng triệu lượt xem.

Một số ý kiến cho rằng: "Masashi là một người đàn ông đích thực. Là trụ cột của một gia đình lớn như vậy, dù tuổi đời còn rất trẻ, song anh ấy thực sự yêu vợ và các con của cô ấy"; "Gia đình siêu nhân này dường như luôn tràn đầy tình yêu thương. Mọi thành viên đều sống hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau"...

Tuy vậy, vẫn có ý kiến trái chiều cho rằng: “Gia đình này coi việc sinh con quá dễ dãi. Mang thai ở tuổi sớm như các con của Rika không phải là điều đáng ca ngợi. Những đứa trẻ chưa trưởng thành thì không nên trở thành cha mẹ sớm như vậy".