Nghi lễ diễn ra đều đặn vào 10h và 17h hàng ngày tại khu vực chính điện của đền bà Mariamman. Nhiều người đã có mặt từ sớm để cầu nguyện, cùng sinh hoạt văn hóa - xã hội với cộng đồng người Ấn Độ tại TPHCM.

Khi người trong đền gióng chuông, nghi thức hiến tế chính thức bắt đầu. Mỗi hồi chuông vang lên, các tín đồ quay về chính điện để thực hiện phần khấn nguyện trong không gian ấm cúng.

Trong nghi lễ, thầy tư tế sẽ là người thực hiện nghi lễ hiến tế bằng cách dâng ngọn lửa thiêng đến nữ thần. Theo Ấn Độ giáo, Agni (thần Lửa) được xem là cầu nối giữa con người và các đấng thần linh. Vì thế, bất kỳ lễ hiến tế nào cũng đều có sự hiện diện của lửa. Ngọn lửa tượng trưng cho sự thanh lọc, sự sống, trí tuệ, ánh sáng của niềm tin yêu vào cuộc sống.

Lễ hiến tế được thực hiện theo nghi thức trang trọng. Thầy tư tế cầm mâm than nhỏ vừa đọc kinh, vừa hơ lửa qua lễ vật trước tượng các thần ở đền. Sau đó, tín đồ đón nhận ngọn lửa bằng cách hơ hai bàn tay qua lửa rồi vuốt nhẹ lên mặt để cầu sự sáng suốt và tinh anh.

Bột trầm và gỗ đàn hương là nguyên liệu làm nên những nén nhang có mùi hương ấm dịu. Khi đến làm lễ, đền khuyến khích mỗi người chỉ thắp một cây nhang để giữ sự trang nghiêm và đảm bảo an toàn tránh cháy nổ.

Cuối nghi lễ, mỗi người sẽ được chấm một dấu son đỏ giữa trán. Điều này biểu trưng cho việc đã được thần linh ban phước lành. Nốt chấm đỏ gọi là Tilaka, một dấu ấn thiêng liêng trong văn hóa Ấn Độ giáo. Tilaka thường được chấm giữa hai chân mày, vị trí được coi là “con mắt thứ ba” của trí tuệ và trực giác.

Khách nước ngoài đến đây có thể hành lễ và cầu nguyện theo cách riêng phù hợp với phong tục truyền thống của mình. Họ có thể chắp tay, thắp hương cầu nguyện hay nằm sấp xuống trước chính điện, xòe đôi bàn tay của mình và nâng nhẹ lên cao như thể hiện tấm lòng của mình với nữ thần.

Sau khi hoàn tất nghi lễ và cầu nguyện ở chính điện, mọi người sẽ đi vòng ra phía sau lưng đền, úp mặt vào tường/ phiến đá và đặt tay lên bề mặt để gửi gắm tâm niệm với nữ thần.

Qua từng cử chỉ, lời nguyện thầm kín, mỗi người gửi gắm ước muốn của riêng mình. Chị Trần Thị Thùy Trang, 29 tuổi cho biết: “Tôi đi lễ ở đây đã lâu nên thấy quen thuộc. Thỉnh thoảng tôi lại đến đền để cầu bình an, công việc suôn sẻ và tài lộc”, chị nói.

Ông Nguyễn Đăng Khoa - Trưởng ban quản lý đền Bà Mariamman cho biết, nghi thức hiến tế hàng ngày tại đền sử dụng các lễ vật như trái cây, hoa, cơm ngọt, xôi ngọt...

Vào thứ sáu hàng tuần, các cô ở đền sẽ chuẩn bị xôi ngọt và những phần lộc cho người tham dự lễ. Trẻ em được nhận thêm kẹo và bánh quy, còn người lớn được nhận các túi nhỏ đựng hoa và ít gạo muối. Ở đền Bà Mariamman, đây được gọi là “lộc” mang lại no ấm và bình an cho bản thân và gia đình.

Vị trí trung tâm trên tầng cao của chính điện là tượng nữ thần Mariamman. Tượng bà có nhiều tay thể hiện cho sức mạnh, trong đó có một tay cầm đinh ba, một tay bưng chén cơm ban phước sung túc, ấm no. Xung quanh đền còn đặt nhiều tượng thần khác trong Hindu giáo. Nhiều vật liệu xây dựng, đồ trang trí, điêu khắc, tượng thần... đều nhập từ Ấn Độ.

Đền bà Mariamman (phường Bến Thành) được cộng đồng người Tamil (Nam Ấn Độ) xây dựng vào cuối thế kỷ 19 khi đến làm ăn sinh sống tại Sài Gòn. Đền thờ nữ thần Mariamman, vị thần Hindu được người Ấn Độ tôn kính. Vào đầu tháng 10/ 2025, đền được công nhận là di tích kiến trúc, nghệ thuật cấp thành phố.