Lễ dâng y Kathina và đặt bát cúng dường chư tăng là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông Khmer. Thông qua nghi lễ, lòng từ bi và sự sẻ chia tiếp tục được lan tỏa, góp phần vun đắp đời sống tinh thần và sự gắn kết trong cộng đồng Phật tử.

Dâng y Kathina còn gọi là lễ dâng bông, dâng y cà sa, thường được tổ chức sau 3 tháng an cư kiết hạ của chư tăng (thường từ ngày 15/9 đến 15/10 âm lịch hằng năm).

Trong lễ dâng y Kathina, Phật tử sẽ dâng áo cà sa và vật dụng thiết yếu đến chư tăng, thể hiện lòng thành kính, tinh thần hộ trì tăng đoàn và ước nguyện gia đình bình an, phum, sóc yên vui, cuộc sống ấm no.

Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Lễ dâng y Kathina và đặt bát hội cúng dường 500 vị chư tăng vào ngày 28/10 (nhằm ngày 19/9 năm Bính Ngọ), tại phường Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Hòa thượng Đào Như (ngồi ghế), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer nhận vật phẩm Phật tử dâng lên chư tăng.

Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, Lễ dâng y Kathina còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh được cộng đồng Phật tử Khmer Nam Bộ được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nhiều Phật tử các dân tộc đến từ nhiều tỉnh thành cũng về tham dự buổi lễ.

Cùng với Lễ dâng y Kathina, hoạt động đặt bát cúng dường 500 vị chư tăng là điểm nhấn của chương trình. Trong truyền thống Phật giáo Nam tông, đây là dịp để Phật tử thực hành hạnh bố thí, nuôi dưỡng lòng từ bi và gieo duyên lành thông qua việc cúng dường.

Giá trị của việc cúng dường không nằm ở vật phẩm nhiều hay ít, mà ở sự tự nguyện và tấm lòng thành kính. Qua đó, mỗi Phật tử hướng đến lối sống biết sẻ chia, làm việc thiện và thực hành những lời dạy của Đức Phật trong đời sống hằng ngày.

Chị Trần Thị Bích Liên (người cầm giấy, ngụ tại TPHCM) không giấu được sự vui mừng chia sẻ: Bản thân thực hành theo Phật giáo Nam tông Khmer, năm nào chị cũng mong đợi đến dịp này để về Cần Thơ dự lễ.

Những bước chân tu hành.

Việc tổ chức Lễ dâng y Kathina và đặt bát cúng dường tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer góp phần duy trì truyền thống tu học, phát huy giá trị nhân văn của Phật giáo và gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống đương đại.

Nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi diễn ra tại buổi lễ