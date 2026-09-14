Trên sân đua trơn trượt, mỗi cú tăng tốc đều có thể quyết định kết quả. Nài bò vừa phải thúc bò chạy nhanh, vừa phải giữ thăng bằng trên chiếc bừa phía sau. Theo luật thi đấu truyền thống, đôi bò phía sau nếu để đối thủ vượt qua và chạm vào chiếc bừa của mình cũng bị xử thua ngay lập tức. Chính sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ bứt phá của đôi bò và kỹ năng điều khiển của nài bò tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của môn thể thao dân gian này.