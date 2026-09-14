Trên đường đua là thửa ruộng lầy, 32 đôi bò đã tạo nên những màn tranh tài kịch tính tại Hội đua bò Chùa Rô (xã An Cư, tỉnh An Giang), thu hút hàng nghìn người dân và du khách trong mùa lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer.
Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cũng trao thêm 100 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng).
Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra triển lãm ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp đua bò, đời sống văn hóa con người ở vùng bảy núi An Giang và trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP địa phương.
Hơn 800 hiện vật kể chuyện đời sống dân tộc KhmerBảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer (Vĩnh Long) hiện lưu giữ, trưng bày hơn 800 hiện vật, hình ảnh và tài liệu, tái hiện sinh động đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam Bộ qua nhiều thời kỳ.