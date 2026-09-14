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Ngày 13/9, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 diễn ra tại xã An Cư, tỉnh An Giang. Đây là sự kiện truyền thống, hấp dẫn, nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách, đồng thời là món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào Khmer mỗi dịp Lễ Sene Dolta hằng năm.
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Giải đấu năm nay quy tụ 32 đôi bò đến từ xã An Cư, phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng và xã Núi Cấm. Trước ngày tranh tài, các đôi bò được chủ nuôi chăm sóc, tập luyện kỹ lưỡng để có thể lực tốt nhất.

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Tại giải đua, các đôi bò lần lượt bước vào những trận đấu loại trực tiếp. Thời tiết mưa lớn khiến cuộc tranh tài thêm phần kịch tính.

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Cuộc đua được tổ chức trên một thửa ruộng của chùa Rô đã được chuẩn bị thành sân đua. Mỗi đôi bò được điều khiển bởi một nài bò đứng trên chiếc bừa có gắn đinh sắc. Người điều khiển sử dụng roi mây thúc bò tăng tốc, đồng thời phải giữ thăng bằng và xử lý khéo léo qua những đoạn cua hẹp, lầy lội.

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Theo thể thức truyền thống, các đôi bò thi đấu loại trực tiếp. Khi bắt đầu trận đấu, hai đôi bò cùng xuất phát. Ở vòng đầu tiên, hay còn gọi là “vòng hô”, các đôi bò chạy thong thả để làm nóng. Đến “vòng thả” - vòng quyết định thắng thua - nài bò phát lệnh tăng tốc bằng những cú quật roi mây dứt khoát.

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Dù mưa nặng hạt, hàng nghìn khán giả vẫn mặc áo mưa, đứng kín khu vực quanh sân để cổ vũ. Những tiếng reo hò liên tục vang lên mỗi khi các đôi bò tăng tốc.

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Trên sân đua trơn trượt, mỗi cú tăng tốc đều có thể quyết định kết quả. Nài bò vừa phải thúc bò chạy nhanh, vừa phải giữ thăng bằng trên chiếc bừa phía sau. Theo luật thi đấu truyền thống, đôi bò phía sau nếu để đối thủ vượt qua và chạm vào chiếc bừa của mình cũng bị xử thua ngay lập tức. Chính sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ bứt phá của đôi bò và kỹ năng điều khiển của nài bò tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của môn thể thao dân gian này.

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Trong tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả, các đôi bò đồng loạt lao về phía trước. Đôi bò nào vượt lên và chạm đích trước sẽ giành chiến thắng.

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Sau nửa ngày tranh tài quyết liệt qua các vòng loại, tứ kết, bán kết và các trận tranh hạng, đôi bò 08 của anh Nguyễn Thanh Tùng xuất sắc giành giải nhất, với phần thưởng 30 triệu đồng.

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Sau khi các đôi bò thi đấu, sư sãi và bà con đồng bào Khmer đã cùng cấy mạ ngay trên mảnh ruộng là đường đua bò. Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động chuẩn bị cho mùa vụ mới.

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Trẻ em Khmer tự hóa thân thành những đội đua cừ khôi và phụ giúp việc cấy mạ, qua đó bồi đắp thêm tình yêu văn hóa.

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Được biết, hội đua bò năm nay từng đứng trước nguy cơ không thể tổ chức do khó khăn về kinh phí. Tuy nhiên, bằng nỗ lực vận động nguồn lực xã hội hóa, Hội đua bò Chùa Rô được duy trì. Ảnh: BTC

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cũng trao thêm 100 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng).

Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra triển lãm ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp đua bò, đời sống văn hóa con người ở vùng bảy núi An Giang và trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP địa phương.