Chiến sĩ quả cảm là chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn về lực lượng công an chính thức được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đội hình 12 chiến sĩ gồm những nghệ sĩ như: MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài và MONO.

Với định dạng truyền hình thực tế nhập vai hành động, Chiến sĩ quả cảm đưa 12 nam nghệ sĩ bước vào môi trường kỷ luật, khắc nghiệt của lực lượng CAND. Họ sẽ trải qua huấn luyện khắc nghiệt, đối mặt với các nhiệm vụ mô phỏng thực chiến từ chữa cháy, giải cứu con tin đến truy bắt tội phạm, để thấu hiểu ý nghĩa của lòng quả cảm và kỷ luật.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Đặc biệt bất ngờ khi những nghệ sĩ gắn liền với sân khấu âm nhạc như Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên hay MONO lại sẵn sàng "dấn thân" vào môi trường huấn luyện gắt gao của người chiến sĩ. Đây là dịp hiếm hoi để khán giả nhìn thấy Phan Mạnh Quỳnh trong bộ cảnh phục.

Với sự có mặt của Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy, Chiến sĩ quả cảm được kỳ vọng tạo nên những tình huống bất ngờ, hài hước.

Các nghệ sĩ nghiêm túc trong bộ cảnh phục.

Chiến sĩ quả cảm dự kiến lên sóng tháng 7/2025. Chương trình không có kịch bản, không diễn tập - mọi phản ứng đều là cảm xúc thật.

