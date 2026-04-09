Tham dự Lễ hội có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và đông đảo người dân, du khách.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu đã dâng hương, kính cáo trước anh linh Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và các bậc tiền nhân trong cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô xâm lược.

Khai mạc Lễ hội, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, cách đây gần 18 thế kỷ, xuất phát từ lòng căm thù giặc sâu sắc, Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt phất cờ khởi nghĩa tại vùng Quan Yên (nay thuộc Thanh Hóa). Từ căn cứ núi Nưa, nghĩa quân nhanh chóng lớn mạnh, liên tiếp giành thắng lợi, làm rung chuyển bộ máy cai trị của chính quyền Đông Ngô.

Đỉnh cao của phong trào là cuộc tiến công vào thành Tư Phố năm 247, tiếp đó xây dựng căn cứ tại Bồ Điền (xã Triệu Lộc ngày nay) mở rộng địa bàn hoạt động, khiến quân Ngô nhiều phen hoang mang.

Nghi lễ tấu trình chúc văn, dâng hương tại Lễ hội đền Bà Triệu.

Đọc tấu trình trúc văn.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dâng hương.

Tái hiện chương trình nghệ thuật nữ tướng phất cờ khởi nghĩa.

Chương trình nghệ thuật được được dàn dựng công phu.

Trước khí thế của nghĩa quân, nhà Ngô đã huy động lực lượng lớn do tướng Lục Dận chỉ huy sang đàn áp. Do tương quan lực lượng chênh lệch, sau những trận chiến ác liệt, Triệu Thị Trinh đã anh dũng hy sinh vào năm 248 khi mới ngoài 20 tuổi.

Trải qua 1.778 năm, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập của Bà Triệu vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành biểu tượng sáng ngời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Lễ hội đền Bà Triệu không chỉ là dịp tri ân công lao to lớn của nữ anh hùng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.

Lễ hội diễn ra từ ngày 19-22/2 Âm lịch hàng năm với nhiều nghi lễ truyền thống như dâng hương, tế lễ, tấu trình chúc văn, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của Bà Triệu.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện hành trình lịch sử từ vùng đất “địa linh sinh anh hùng” đến hình ảnh nữ tướng phất cờ khởi nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa xứ Thanh.

Sau lễ chính, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tới dâng hương tại khu lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với vị nữ anh hùng dân tộc.