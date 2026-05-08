Sự kiện được tổ chức nhằm mang tới cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội trải nghiệm những sản phẩm tinh hoa mang dấu ấn bang Queensland - nơi được biết đến là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và thực phẩm sạch hàng đầu Australia.

Hệ thống siêu thị BRGMart giới thiệu các sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Queensland như thịt bò thượng hạng gồm gầu bò, ba chỉ bò, bắp bò; mật ong nguyên chất kháng khuẩn MGO; cùng các dòng dầu thực vật cao cấp giàu dinh dưỡng như Almond Oil (dầu hạnh nhân), Flaxseed Oil (dầu hạt lanh), Macadamia Oil (dầu mắc ca), Walnut Oil (dầu óc chó) và Safflower Oil (dầu cây rum). Chương trình còn triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng: giảm giá đặc biệt, mua hàng tặng quà và các hoạt động trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại siêu thị.

Các sản phẩm Queensland được đánh giá cao nhờ quy trình sản xuất nghiêm ngặt, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe và định hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Đây cũng là khu vực nổi tiếng với nguồn nguyên liệu tự nhiên chất lượng cao và ngành chăn nuôi bò phát triển hàng đầu thế giới.

Ông Shannon Leahy - Tham tán cấp cao Thương mại và Đầu tư bang Queensland phụ trách khu vực Đông Nam Á (SEA) chia sẻ tại sự kiện: “Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường tiêu dùng giàu tiềm năng tại Đông Nam Á, đặc biệt đối với các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao, nguồn gốc minh bạch và tốt cho sức khỏe. Thông qua chương trình Taste of Queensland 2026, các doanh nghiệp Queensland mong muốn đưa nhiều hơn những sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế đến gần người tiêu dùng Việt”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Tổng Giám đốc hệ thông siêu thị BRGMart chia sẻ: “Việc hợp tác cùng bang Queensland nằm trong chiến lược mở rộng danh mục hàng nhập khẩu cao cấp, giúp cho khách hàng Việt Nam thêm nhiều lựa chọn thực phẩm chất lượng quốc tế, tốt cho sức khoẻ, với mức giá cạnh tranh”.

Ngọc Minh