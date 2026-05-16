Không chỉ là hoạt động trải nghiệm mùa hè dành cho gia đình và các bạn trẻ, lễ hội còn được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thư giãn, vui chơi và kết nối dành cho khách hàng với nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn xuyên suốt chương trình.

Không gian trái cây rực rỡ giữa lòng thành phố

Lấy cảm hứng từ sắc màu tươi sáng của các loại trái cây mùa hè, khu vực sự kiện được thiết kế như một “khu vườn nhiệt đới thu nhỏ”, mang đến cảm giác tươi mới, gần gũi và đầy năng lượng.

Tại đây, khách hàng có thể tự do tham quan, chụp ảnh check-in cùng các tiểu cảnh trái cây được bố trí xuyên suốt không gian sự kiện.

Thưởng thức buffet trái cây và thiên đường ẩm thực mùa hè

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là khu vực ẩm thực với nhiều hoạt động hấp dẫn như Buffet trái cây đa dạng, nước ép và sinh tố trái cây mát lạnh. Bên cạnh đó, các món bánh, kem và dessert trái cây với không gian thưởng thức ẩm thực mùa hè đầy sắc màu, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thư giãn dành cho khách hàng trong những ngày hè.

Workshop tạo hình trái cây dành cho gia đình và trẻ nhỏ

Bên cạnh hoạt động ẩm thực, workshop tạo hình trái cây cũng là điểm dừng chân thú vị dành cho các bé và gia đình yêu thích hoạt động sáng tạo.

Tại workshop, khách tham gia sẽ được tự tay tạo hình các mô hình trái cây ngộ nghĩnh và mang sản phẩm về nhà như một món quà kỷ niệm mùa hè.

Nhiều hoạt động tương tác và quà tặng hấp dẫn

Trong thời gian diễn ra lễ hội, khách hàng còn có cơ hội check-in sự kiện để nhận quà, tham gia các hoạt động tương tác cuối tuần và khám phá khu vực “Chợ trái cây bốn mùa” với nhiều sản phẩm đa dạng .

“Lễ hội trái cây bốn mùa 2026” do Aeon Mall Tân Phú Celadon phối hợp cùng Cao Huỳnh Expo & Festival tổ chức, nhằm quảng bá và tôn vinh những giá trị tinh hoa của trái cây Việt Nam, đồng thời tạo nên không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, mua sắm đặc sắc dành cho người dân TP.HCM và khách tham quan. Sự kiện là một trong những hoạt động nổi bật lần đầu tiên tổ chức tại Aeon Mall Tân Phú Celadon, mang đến không gian trải nghiệm phù hợp cho gia đình, nhóm bạn và khách hàng yêu thích các hoạt động giải trí, ẩm thực.

Sự kiện không chỉ là dịp giới thiệu đa dạng các loại trái cây đặc sản vùng miền, sản phẩm chế biến từ trái cây và nông sản chất lượng, mà còn góp phần kết nối doanh nghiệp, nhà sản xuất, thương hiệu địa phương với người tiêu dùng hiện đại. Thông qua các hoạt động trưng bày, dùng thử sản phẩm, bán hàng, workshop và chương trình tương tác dành cho gia đình, lễ hội hướng đến việc lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh, ưu tiên sản phẩm Việt và nâng cao giá trị nông sản trong đời sống đô thị.