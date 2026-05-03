Ngày 3/5, Lễ hội Tràng An 2026 chính thức khai mạc tại Quần thể danh thắng Tràng An, thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước. Với chủ đề Tràng An – mạch nguồn linh khí, lễ hội năm nay tiếp tục nhấn mạnh thông điệp bảo vệ môi trường, tôn trọng tự nhiên và gìn giữ di sản.

Dòng người đổ về khu vực cổng tam quan ken đặc.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về khu vực cổng tam quan ken đặc, kéo dài nhiều km. Các đoàn khách phải xếp hàng, di chuyển chậm để vào bến thuyền. Theo ban tổ chức, lượng khách tăng cao do trùng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, song tình trạng ùn ứ chỉ xảy ra cục bộ, không dẫn đến quá tải.

Điểm nhấn của lễ khai hội là chuỗi nghi thức truyền thống diễn ra trong không gian núi non - sông nước đặc trưng của Tràng An. Từ 8h, lễ rước kiệu cùng màn múa lân sư rồng được tổ chức trong lòng một hẻm núi, sau đó đoàn di chuyển ra sông Sào Khê.

Nghi thức rước rồng và rước nước trên sông là hoạt động đặc sắc.

Nghi thức rước rồng và rước nước trên sông là hoạt động đặc sắc, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách. Những chiếc thuyền nối đuôi nhau đưa đoàn rước đi qua các hang động, tạo nên khung cảnh vừa linh thiêng vừa kỳ vĩ.

Đặc biệt, nghi lễ lấy và rước nước từ dòng Sào Khê mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Ban tổ chức tái hiện hình ảnh vua đi lấy nước, sau đó được dâng lên các đền, chùa trong khu di sản như chùa Khai Phúc, thể hiện sự khởi nguồn, thanh sạch và ước nguyện quốc thái dân an, mùa màng thuận lợi.

Nghi lễ lấy và rước nước từ dòng Sào Khê mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.

Không gian lễ hội trở nên sống động với sân khấu thực cảnh được dựng ngay trên sông, giữa quần thể núi đá vôi. Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên tham gia biểu diễn, kết hợp âm thanh, ánh sáng với cảnh quan tự nhiên.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện bức tranh văn hóa đa dạng của Việt Nam, từ quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế đến cồng chiêng Tây Nguyên, ca trù… tạo nên một bản giao hưởng văn hóa giàu bản sắc.

Trong điều kiện thời tiết nắng nhẹ, không khí mát mẻ, các hoạt động ngoài trời và du ngoạn bằng thuyền diễn ra thuận lợi. "Tôi rất ấn tượng với cảnh sắc và không khí lễ hội nơi đây, rất đặc biệt", một du khách đến từ Mỹ chia sẻ.

Ban tổ chức tái hiện hình ảnh vua đi lấy nước, sau đó được dâng lên các đền, chùa trong khu di sản như chùa Khai Phúc.

Theo ban tổ chức, Lễ hội Tràng An không chỉ là hoạt động văn hóa - tâm linh mà còn là một lễ hội môi trường hiếm có. Nghi thức Phát Lác - mở cửa rừng duy nhất một ngày trong năm thể hiện triết lý khai thác có kiểm soát, tôn trọng tự nhiên của người xưa.

Suốt mùa đông, rừng được "đóng cửa", không ai được phép khai thác. Chỉ đến ngày lễ hội, người dân mới được vào rừng theo quy định. Đây được xem là mô hình bảo vệ rừng sớm, bền vững, phản ánh tư duy coi thiên nhiên là thực thể cần được nghỉ ngơi và phục hồi.

Được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới từ năm 2014, Tràng An không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn là biểu tượng cho sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Năm 2025, Quần thể danh thắng Tràng An vừa được các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế lượng giá 213 tỷ USD.

Đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, việc gắn kết giữa bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch tại Tràng An đang trở thành định hướng lâu dài.

Không chỉ là một lễ hội truyền thống, Lễ hội Tràng An ngày càng khẳng định vai trò như một thông điệp toàn cầu: con người không thể tách rời thiên nhiên và bảo vệ môi trường chính là bảo vệ tương lai của chính mình.

Ảnh: BTC