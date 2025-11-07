Cùng dự có ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Về phía Bộ Tư pháp có ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Toàn quốc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Phát biểu khai mạc, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) được ghi nhận trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sau hơn 12 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của đất nước, được các bộ, cơ quan, địa phương và nhân dân hưởng ứng tích cực, chủ động tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, bám sát nhu cầu, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Mô hình tổ chức và cách làm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng đa dạng, phong phú và thực chất. Tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng được lan tỏa, thẩm thấu đến từng cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Lễ hưởng ứng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật. Các bộ, ngành đã tập trung tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2025

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian tới, cần tập trung tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 197 của Quốc hội.

Thực hiện bằng được chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật xác định là “đột phá của đột phá”.

Cần sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật; Phát huy mạnh mẽ các công năng của Cổng Pháp luật Quốc gia trong phục vụ người dân, doanh nghiệp…

"Cuối cùng, tôi đề nghị các đồng chí trong ngành pháp luật, các cán bộ, công chức, viên chức hãy chủ động tích cực, tự giác trong học tập, trong nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, chấp hành pháp luật. Từ đó, mỗi người dân chủ động hơn trong tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật vì quyền lợi hợp pháp của mình và cuộc sống cộng đồng", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Để kịp thời ghi nhận, biểu dương, động viên và khuyến khích các tập thể, cá nhân ở các ban, bộ, cơ quan, tổ chức Trung ương, địa phương đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật giai đoạn 2024-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2450/QĐ-TTg ngày 06/11/2025 tặng Bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Hồ Quốc Dũng trao Bằng khen và hoa của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân. Chương trình cũng đã vinh danh “Gương sáng Pháp luật năm 2025” với 55 cá nhân tiêu biểu.

Ra mắt Cổng Pháp luật Quốc gia phiên bản chính thức

Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp ra mắt Cổng Pháp luật Quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn - nền tảng số dùng chung do Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành.

Cổng Pháp luật Quốc gia là nền tảng pháp lý số trọng điểm được xây dựng với các tính năng mới đột phá như: Giao diện cổng được thiết kế hiện đại, tối ưu cho đa nền tảng, liên tục cập nhật các sự kiện chính trị pháp lý quan trọng của đất nước, giúp việc tra cứu trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, Cổng Pháp luật Quốc gia còn tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số. Kho dữ liệu mở được kết nối với nhiều bộ, ngành, địa phương, hỗ trợ phân tích, so sánh và theo dõi hiệu lực văn bản…

Việc ra mắt Cổng Pháp luật Quốc gia phiên bản chính thức khẳng định quyết tâm của Bộ Tư pháp nói riêng và Chính phủ nói chung trong cải cách thể chế, phục vụ người dân và doanh nghiệp, và tạo dựng nền tảng quản trị hiện đại, minh bạch, hội nhập quốc tế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền trong kỷ nguyên số.

T. Nhung