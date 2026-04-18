6 ngày, 5 lần quay, vô số sự cố

Trong Đại tiệc trăng máu 8, Lê Khánh vào vai Trần Linh - vợ của nhân vật Tâm OK (Vân Sơn đóng). Lê Khánh cho biết đây là một vai diễn khá lạ so với những gì chị từng thể hiện trước đây và chính đạo diễn là người đã nhìn ra sự phù hợp. Với chị, mỗi vai diễn đều là một "đứa con tinh thần" mà người mẹ nào cũng phải yêu thương.

Điểm đặc biệt của phim là cảnh one-take (quay liên tục với 1 cú máy) kéo dài 35 phút, một thử thách kỹ thuật và diễn xuất hiếm gặp trong điện ảnh Việt. Lê Khánh tiết lộ đoàn phim đã trải qua 5 lần thực hiện trong 6 ngày với đủ loại sự cố liên tiếp. Ngày đầu tiên, diễn viên Liên Bỉnh Phát quên thoại giữa chừng, buộc phải dừng lại vì ánh sáng tự nhiên đã thay đổi. Hôm sau, khâu trang điểm không kịp tiến độ khiến diễn viên không vào được đúng trạng thái nhân vật đúng giờ. Ngày tiếp theo máy quay hỏng, rồi lại đến thiết kế hiệu ứng máu bắn lên mặt diễn viên không đạt yêu cầu.

"Đến lần thứ 5, mọi thứ khá hoàn hảo và đạo diễn đã đồng ý đây là lần quay tròn trịa nhất", Lê Khánh kể lại. Ngày thứ 6 được bố trí như buổi dự phòng cuối cùng nhưng cuối cùng đạo diễn vẫn chọn lần quay thứ 5 để đưa vào phim.

Lê Khánh dành nhiều lời khen ngợi cho đàn em Miu Lê. "Miu Lê là một diễn viên rất tuyệt vời, rất giỏi, rất yêu nghề và đã nghiên cứu nhân vật rất kỹ", chị nói.

Lâm Thanh Mỹ, Lê Khánh và Miu Lê.

Đóng với danh hài Vân Sơn, hai người đã phải bàn bạc kỹ lưỡng để tìm ra cách thể hiện hài hòa nhất. "Cả hai bàn với nhau để phân đoạn đó hòa hợp, có được sự ăn ý nhất định để khán giả thấy đây là một cặp vợ chồng thật sự chứ không phải là sự diễn xuất", Lê Khánh giải thích. Trước mỗi cảnh quay, hai diễn viên đều thoại thử với nhau và phải được đạo diễn đồng ý mới bấm máy.

Áp lực đến mức tái phát rối loạn lo âu

Không chỉ là thử thách kỹ thuật, áp lực cảnh one-take còn tác động đến sức khỏe tâm lý của Lê Khánh. Chị có tiền sử rối loạn lo âu, từng ảnh hưởng đến cuộc sống trong một thời gian dài và chứng bệnh này đã tái phát trong quá trình quay.

"Khó khăn cộng thêm áp lực, cộng thêm sự chuẩn bị của nhiều người sẽ dần làm cho một cá nhân, dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có những lo lắng", chị tâm sự. Để ứng phó, Lê Khánh chủ động giữ cho cảm xúc luôn "tươi mới" trước mỗi lần quay, không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những lần trước mà luôn tưởng tượng và cảm nhận nhân vật theo cách riêng.

Lê Khánh lộng lẫy trong các sự kiện.

Người đồng hành thầm lặng

Đứng sau mỗi vai diễn của Lê Khánh luôn có bóng dáng người chồng - diễn viên Tuấn Khải. Chị tiết lộ anh là người đưa mình đến trường quay, đọc kịch bản cùng, phân tích tâm lý nhân vật và hỗ trợ vợ khâu tạo hình.

"Ông xã luôn đồng hành, chỉ là không xuất hiện trên mạng xã hội thôi", chị cười nói. Với những dự án mà cả hai vợ chồng cùng tham gia, Lê Khánh cho rằng đó là điều đặc biệt hơn hẳn vì sẽ có thêm những kỷ niệm chung được lưu lại trên phim.

Gia đình diễn viên Lê Khánh.

Về đời sống hôn nhân, Lê Khánh thẳng thắn thừa nhận không tránh khỏi những lúc "cơm không lành canh không ngọt" nhưng quan trọng là cả hai biết ngồi lại giải quyết sớm.

"Hồi trước chồng tôi hay xuống nước trước, còn bây giờ tôi đã trưởng thành hơn rồi, ai sai thì người đó sẽ chủ động hòa giải", nữ diễn viên chia sẻ. Ở nhà, ông bà nội ngoại luôn hỗ trợ trông nom hai con nhỏ để hai vợ chồng yên tâm đi làm, điều mà chị xem là một may mắn lớn.

Học vẽ, luyện hát, xây kênh TikTok và "đột phá bí mật" năm 2026

Ngoài màn ảnh, Lê Khánh có một danh sách dự định dài cho bản thân. Chị đang xây dựng kênh TikTok để kể những câu chuyện gần gũi hơn với người hâm mộ; học thanh nhạc với mong muốn tự ra album cá nhân; học vẽ như một cách giải tỏa căng thẳng và "tô màu" cho cuộc sống và tập yoga để chăm sóc sức khỏe. Chị cũng tiết lộ sẽ có "sự đột phá" trong năm nay dù chi tiết vẫn còn được giữ bí mật.

Dù bận rộn đến đâu, Lê Khánh khẳng định sẽ không bao giờ rời xa sân khấu, nơi chị đã gắn bó hơn 20 năm: "Sân khấu là niềm đam mê của tôi và tôi mong cái duyên đó sẽ được tiếp nối".

Đại tiệc trăng máu 8 công chiếu tại các rạp toàn quốc từ 24/4.

Ảnh: NSX, video: HM