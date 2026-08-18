Đông Bắc – cực tăng trưởng từ nền tảng kinh tế thực

Với diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người và quy mô kinh tế đóng góp hơn 23% GDP cả nước, TP.HCM mới đang sở hữu nền tảng để gia tăng sức ảnh hưởng ở cấp độ quốc gia và vươn tầm khu vực quốc tế. Trong cấu trúc đó, Đông Bắc TP.HCM – khu vực Bình Dương trước đây – nổi lên như một cực tăng trưởng quan trọng, hội tụ nền tảng công nghiệp, hạ tầng và dòng vốn đầu tư, đồng thời giữ vai trò ngày càng lớn trong không gian phát triển mới của thành phố.

Lợi thế của Đông Bắc trước hết đến từ nền tảng công nghiệp – đô thị đã được hình thành vững chắc. Năm 2024, GRDP Bình Dương tăng 7,48%, công nghiệp – xây dựng chiếm 64,94% cơ cấu kinh tế, tổng vốn FDI lũy kế đạt 42,4 tỷ USD, tạo nên một hệ sinh thái sản xuất, việc làm và đô thị có sức phát triển mạnh.

“Cùng với hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, Đông Bắc đang mở rộng vai trò từ một cực công nghiệp thành một cực đô thị – kinh tế quan trọng. Đây cũng là khu vực mà chúng tôi đã đặt nền tảng phát triển và sở hữu nhiều quỹ đất từ hơn một thập kỷ trước. Trong cấu trúc mới của TP.HCM, lợi thế đi trước này tạo tiền đề để Lê Phong tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao vai trò tại khu vực Đông Bắc”, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong chia sẻ.

Đại diện Lê Phong Group cho biết, hơn một thập kỷ phát triển tại Bình Dương, công ty đã từng bước mở rộng quy mô và năng lực theo từng nhịp chuyển mình của thị trường. Từ những năm 2012, doanh nghiệp liên tục triển khai hàng loạt khu dân cư thấp tầng, nhà ở Thương mại Tam Phú, Tân Bình, Tân Đông Hiệp, An Phú , Bình Chuẩn…Từ nền tảng đó, Lê Phong bắt đầu bước sang những phân khúc có quy mô và yêu cầu phát triển cao hơn. Năm 2020, The Emerald Golf View đánh dấu bước tiến vào dòng căn hộ cao tầng với quy mô gần 1.100 căn hộ. Năm 2022, công ty giới thiệu ra thị trường dự án Nhà ở xã hội New Lavida; tiếp đó, The Emerald 68 ra mắt năm 2023, nối tiếp chuỗi căn hộ mang thương hiệu The Emerald.

“Đến 2025–2026, chuỗi The Emerald tiếp tục mở rộng mạnh mẽ với các dự án: The Emerald Garden View, The Emerald Boulevard và The Emerald River Park – những dự án có quy mô lớn hơn, đa dạng hơn cả về thiết kế, kiến trúc cũng như hệ tiện ích”, đại diện Lê Phong Group cho hay.

Hệ sinh thái dự án Lê Phong Group ngày càng mở rộng, đa dạng về quy mô, kiến trúc và tiện ích. Ảnh phối cảnh

Giai đoạn 2026–2030: tận dụng lợi thế quỹ đất, hướng đến vai trò kiến tạo đô thị

Giai đoạn 2026–2030 được Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong Group xác định là bước tiến quan trọng tiếp theo trong chiến lược phát triển. Thay vì chỉ mở rộng số lượng dự án, doanh nghiệp định hướng phát triển trên cơ sở bám sát quy hoạch, hạ tầng và các động lực tăng trưởng mới của thành phố. Theo đó, Đông Bắc TP.HCM tiếp tục là địa bàn trọng điểm trong chiến lược này.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong Group cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển quỹ đất hiện hữu, đồng thời đa dạng hóa danh mục sản phẩm, từ các dự án nhà ở quy mô vừa và cao tầng đến những khu phức hợp, khu đô thị có quy mô lớn hơn, tích hợp đa phân khu, đa chức năng. Qua đó, không chỉ cung cấp thêm nguồn cung bất động sản, mà hướng tới tạo lập những không gian đô thị hoàn chỉnh, nơi các chức năng sống, thương mại, dịch vụ và tiện ích được kết nối trong một tổng thể, góp phần hình thành những cộng đồng đô thị mới.

CTCP Tập đoàn Lê Phong Group tiếp tục mở rộng quỹ đất và đa dạng hóa sản phẩm tại siêu đô thị mới TP.HCM

Song song đó, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển sâu hơn ở những lĩnh vực khác trong hệ sinh thái như bất động sản công nghiệp, cụm công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh du lịch – khách sạn,… và mở rộng thị phần tại các khu vực trọng điểm khác tại khu vực Đông Nam Bộ.

Với triết lý “Sản phẩm thật – Giá trị thật”, đại diện Lê Phong Group khẳng định tiếp tục theo đuổi hướng phát triển gắn với chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng và giá trị bền vững của mỗi vùng đất. Đồng thời nỗ lực hướng tới trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản tiêu biểu, đồng hành cùng quá trình kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại tại Đông Bắc TP.HCM.

“2026–2030 vì thế không chỉ là một chu kỳ tăng trưởng mới của Lê Phong, mà còn là bước chuyển từ lợi thế quỹ đất và kinh nghiệm thị trường sang năng lực phát triển ở quy mô lớn hơn – từ phát triển dự án đến tham gia sâu hơn vào quá trình hình thành những không gian đô thị mới của TP.HCM”, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong Group chia sẻ.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong Group)