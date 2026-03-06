Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND thành phố thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình).

Đây là dự án hạ tầng trọng điểm thực hiện theo hình thức BOT, vận dụng cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Phối cảnh hầm chui nút giao Bình Lợi. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Theo đề xuất, đoạn Quốc lộ 13 dài gần 6km sẽ được "thay áo mới" với chiều rộng lên tới 60m. Điểm nhấn của dự án là trục cầu cạn (đường trên cao) dài khoảng 3,55km chạy dọc giữa tuyến. Với quy mô 4 làn xe và vận tốc tối đa 80km/h, cầu cạn này sẽ giúp dòng xe đường trường lưu thông xuyên suốt, tách biệt hoàn toàn với hệ thống đường song hành 8-10 làn phía dưới.

Đáng chú ý, để giải quyết triệt để xung đột giao thông tại các "điểm đen" ùn tắc, đơn vị tư vấn đề xuất xây dựng hầm chui hai chiều tại khu vực dưới cầu cạn Bình Lợi và Bình Phước.

Khi hoàn thành, các vị trí này sẽ hình thành nút giao ba tầng (hầm chui - mặt đất - cầu cạn), giúp tăng tối đa khả năng thông hành và xóa sổ tình trạng kẹt xe kinh niên tại cửa ngõ kết nối với tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, hai cầu Đúc Nhỏ và Ông Dầu cũng sẽ được xây mới đơn nguyên, nâng tổng quy mô lên 8 làn xe để đồng bộ hạ tầng toàn tuyến.

Phối cảnh hầm chui nút giao Bình Phước. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Áp lực bồi thường 14.400 tỷ đồng, 220 hộ phải giải tỏa trắng

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 21.000 tỷ đồng, trong đó cơ cấu vốn có sự phân định rõ rệt. Khoảng 6.271 tỷ đồng cho phần xây lắp sẽ do nhà đầu tư thu xếp. Trong khi đó, ngân sách TPHCM dự kiến chi tới 14.400 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư – chiếm gần 70% tổng vốn dự án.

Theo tính toán, công trình chiếm dụng khoảng 39,54ha đất tại phường Hiệp Bình Phước. Tổng cộng có 997 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 220 hộ phải giải tỏa trắng (khoảng 777 người).

Hiện chính quyền địa phương đang ráo riết đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Quốc lộ 13 được xem là một trong những trục giao thông gây "ám ảnh" cho người dân TPHCM vào các khung giờ cao điểm. Ảnh: TK

Nếu các thủ tục diễn ra thuận lợi, TPHCM sẽ lựa chọn nhà đầu tư trong quý 2/2026, khởi công sớm và hoàn thành vào năm 2028. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến kéo dài khoảng 18 năm 6 tháng.

Để đảm bảo lưu thông, dự án sẽ áp dụng công nghệ thu phí không dừng (ETC) và hệ thống giao thông thông minh (ITS), không bố trí barie để tránh dồn ứ.

Quốc lộ 13 cùng với các dự án mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và trục Bắc - Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên mạng lưới giao thông cửa ngõ đồng bộ, giúp TPHCM phá thế "nghẽn mạch" bấy lâu nay, thúc đẩy giao thương liên vùng mạnh mẽ hơn.