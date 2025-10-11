Bị nhổ nước bọt và đánh gãy 5 cây gậy bi-a

Về vai điện ảnh đầu tiên Lê Bi trong Chị ngã em nâng, người mẫu Lâm Bảo Châu chia sẻ với VietNamNet khó khăn lớn nhất là phải xây dựng nhân vật là một người tiêu cực, thích gây sự và hoàn toàn trái ngược với tính cách vui tính thường ngày của anh.

Lâm Bảo Châu vào vai TikToker Lê Bi trong 'Chị ngã em nâng'.

Lâm Bảo Châu chủ động giảm 4kg, cắt tóc để tạo hình gai góc, bụi bặm hơn. Song ngoại hình chỉ là phần dễ thay đổi nhất, điều khó hơn chính là xây dựng cảm xúc và tâm lý bên trong của nhân vật. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là cảnh đánh nhau với Thuận Nguyễn. Anh kể lại: "Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi bị nhổ nước bọt thật! Lúc đó hai anh em nhìn nhau vừa buồn cười vừa không dám cắt, vì sợ hỏng cảm xúc".

Lâm Bảo Châu bị đánh gãy cả gậy bi-a, tím cả lưng:

Anh nói cú 'ăn' gậy bi-a là đau thật chứ không phải diễn. Để hoàn thành một cảnh, ê-kíp phải đánh gãy tới 5 cây gậy, mỗi cú quật đều là thật. Quay xong, cởi áo ra anh mới thấy cả vùng lưng bầm tím, đau rát. Bạn gái Lệ Quyên chia sẻ sau khi xem cảm nhận rất "đã" vì thấy được một khía cạnh hoàn toàn khác của anh trên màn ảnh.

Động lực to lớn từ Lệ Quyên

Lâm Bảo Châu thừa nhận vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Thương ngày nắng về còn nhiều thiếu sót, chưa thật sự hài lòng với cách diễn và xem những phản hồi của khán giả là hành trang để nỗ lực thay đổi.

Anh từng tham gia nhiều lớp diễn xuất, thậm chí có lớp phải casting mới được chọn. Thời điểm đó, Lâm Bảo Châu chưa đủ trải nghiệm, chưa hiểu cách xây dựng nhân vật nên vai diễn thực hiện chưa tốt nên không dám xem lại phim từng tham gia.

Lệ Quyên luôn động viên bạn trai với sự nghiệp riêng.

Sau khoảng thời gian dừng lại để tập trung công việc khác, anh nghiêm túc với diễn xuất và đã tốt nghiệp 2 lớp học, nơi mang lại nhiều trải nghiệm mới và trả lời được những thiếu sót luôn trăn trở. Ở các buổi thi cuối kỳ, 2 lần Lâm Bảo Châu đều dừng lại ở vị trí á quân.

Lâm Bảo Châu nói thường rủ Lệ Quyên đi xem buổi diễn cuối kỳ nhưng kịch bản luôn có cảnh diễn với cô gái khác. Anh thừa nhận ngại đóng cảnh nóng nhưng Lệ Quyên luôn động viên "đã diễn thì phải diễn cho tới".

Anh nói cả hai luôn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Có thời gian anh lùi về sau để xây dựng công việc chung nhưng cô nhận ra Lâm Bảo Châu vẫn còn nhiều ước mơ dang dở nên động viên anh trở lại theo đuổi đam mê. Với Lâm Bảo Châu, sự thấu hiểu và cổ vũ từ bạn gái là nguồn hỗ trợ lớn nhất.

Lâm Bảo Châu đam mê thể thao và rèn luyện hình thể.

Theo đuổi phim ảnh ở tuổi 32, Lâm Bảo Châu nói chỉ cần có cơ hội được làm điều mình yêu thích là hạnh phúc. Anh cho biết vẫn theo đuổi nghề MC và tin rằng các lĩnh vực nghệ thuật có sự liên quan nhất định. MC cần giọng tốt, khả năng truyền cảm xúc và ứng biến - cũng là yếu tố cần cho diễn viên. Hiện Lâm Bảo Châu muốn đầu tư sâu hơn vào diễn xuất, bởi đây là đam mê lâu năm giúp anh thể hiện nhiều tầng cảm xúc và khía cạnh khác nhau của bản thân.

Lâm Bảo Châu mê chạy bộ, tập gym và đi trail, từng tham gia nhiều giải khắp cả nước. Thói quen rèn luyện giúp anh có thể lực tốt cho các cảnh quay và ý chí vượt giới hạn bản thân. Sự kỷ luật từ thể thao giúp anh chịu đựng được những chấn thương thật trên phim trường.

Ảnh, video: NVCC, NSX