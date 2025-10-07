Những ngày qua, đoàn phim Chị ngã em nâng đến các cụm rạp tại TPHCM để giao lưu với khán giả và quảng bá phim.

Tại một rạp phim ở phường Gò Vấp, ê-kíp gồm đạo diễn Vũ Thành Vinh, các diễn viên Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Quốc Trường, Lâm Bảo Châu, Phương Lan và Tạ Lâm xuất hiện bất ngờ khiến khán giả vỡ òa.

Để trêu khán giả, diễn viên Thuận Nguyễn cải trang thành vệ sĩ theo sau Uyển Ân. Khi bị phát hiện, anh vui vẻ cởi áo ngoài, lộ cơ bắp rắn chắc.

Thuận Nguyễn, Lâm Bảo Châu khoe cơ bắp. Ảnh: ĐPCC

Hành động của Thuận Nguyễn khiến khán phòng bùng nổ, gây sức ép lên Quốc Trường và Lâm Bảo Châu cùng cởi áo ngoài để 3 diễn viên cùng đọ cơ bắp.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh cùng dàn diễn viên mang quà của đoàn phim tặng khán giả trong rạp. Lúc tặng quà, cử chỉ ân cần của diễn viên Lâm Bảo Châu khiến fan nam đỏ mặt.

Cặp sao trẻ Thái Lan Mos Panuwat và Bank Mondop hút hàng trăm fan Việt. Ảnh: ĐPCC

Trong chuyến cinetour trước đó, ngoài dàn diễn viên chính, đoàn phim còn có sự góp mặt của cặp diễn viên Thái Lan Mos Panuwat - Bank Mondop nổi tiếng qua các phim như: Big Dragon The Series, Sunset x Vibes...

Trong Chị ngã em nâng, họ tái hiện đúng bản thân ngoài đời, là cặp sao nước ngoài được Thương (Lê Khánh) mời về Việt Nam để dẫn sự kiện khai trương quán billiard của Lực (Thuận Nguyễn).

Thuận Nguyễn, Quốc Trường và Lâm Bảo Châu khoe cơ bắp trước khán giả