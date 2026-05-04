Việt Nam có 6 dân tộc thiểu số dân số trên 1 triệu người gồm: Tày, Thái, Mường, Khmer, Mông, Nùng; 14 dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 10 nghìn người).

5 dân tộc thiểu số có dân số ít nhất, gồm: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo và Si La.

Theo tổng hợp của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, hiện nay dân số Việt Nam có hơn 101,5 triệu người, đứng thứ 3 Đông Nam Á, thứ 15 trên thế giới. Trong đó, dân số của 53 dân tộc thiểu số ở Việt Nam là hơn 14,8 triệu người, chiếm khoảng 14,6% dân số cả nước. Giai đoạn 2014-2024, dân số các dân tộc thiểu số tăng bình quân 1,35%/năm, cao hơn mức chung của cả nước.

Đồng bào sinh sống chủ yếu tại các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và duyên hải miền Trung.