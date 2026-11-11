Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII vinh danh 90 tác phẩm xuất sắc, ghi nhận những đóng góp của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tối 11/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII, năm 2025-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố có ý nghĩa chiến lược, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với những khát vọng lớn lao đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị hơn lúc nào hết phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là tài sản vô giá, là nền tảng quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu. Ảnh: MTTQ

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên để tuyên truyền hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

90 tác phẩm tiêu biểu được vinh danh

Theo nhận định của Ban giám khảo, sau 16 mùa Giải được tổ chức, Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2025-2026 tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật cả về số lượng, chất lượng với 2.767 tác phẩm tham dự.

Các tác phẩm dự thi thuộc 5 thể loại báo chí gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Các tác phẩm không chỉ phong phú về nội dung mà còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Hà Thị Nga và ông Lê Quốc Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải A cho tác giả/nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: MTTQ

Nhiều tác phẩm đã mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, cấp thiết của đất nước, nhiều tuyến bài tập trung khai thác về hoạt động của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Các tác phẩm này đã phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới việc tập hợp, phản ánh kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng chấm chung khảo đã lựa chọn 90 tác phẩm tiêu biểu của tác giả, nhóm tác giả để vinh danh tại lễ trao giải gồm 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C, 42 giải Khuyến khích.